Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε χθες Δευτέρα πως έκανε «λάθος» όταν είπε πως είναι καιρός ο Ντόναλντ Τραμπ να μπει στο «στόχαστρο», κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δωρητές της παράταξής του στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, μερικά εικοσιτετράωρα πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του, με τον οποίο αναμένεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Είναι καιρός ο Τραμπ να μπει στο στόχαστρο», είπε ο κ. Μπάιντεν σε συνομιλία του με δωρητές των Δημοκρατικών την 8η Ιουλίου. Η φρασεολογία που χρησιμοποίησε επικρίθηκε με έντονο τρόπο μετά την απόπειρα κατά της ζωής του κ. Τραμπ το Σάββατο στην Πενσιλβάνια.

«Ήταν λάθος που χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη», αναγνώρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC.

«Εννοούσα να επικεντρωθούμε σ’ αυτόν, στο τι κάνει, στα μέτρα που προτείνει, στα ψέματα που είπε στο ντιμπέιτ», πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση ενόπλου που τραυμάτισε ελαφρά τον κ. Τραμπ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ζητεί να «ηρεμήσει» το πολιτικό κλίμα.

Ωστόσο χθες επιδίωξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εξηγώντας τη λεπτή θέση του έναντι του αντιπάλου του.

«Πώς μιλάς για την απειλή για τη δημοκρατία μας, που είναι αληθινή όταν ένας (σ.σ. πρώην) πρόεδρος λέει πράγματα όπως αυτά που λέει εκείνος; Δεν λες τίποτα, επειδή αυτό μπορεί να υποκινήσει κάποιον;».

Διαβεβαίωσε επίσης πως δεν χρησιμοποιεί ρητορική ανάλογη του αντιπάλου του. «Δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοια ρητορική. Ο αντίπαλός μου καταφεύγει σε αυτή τη ρητορική, μιλάει για ‘σφαγείο’ αν ηττηθεί» στις εκλογές, επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Μπάιντεν: «Θέλω να δώσω μάχη (με τον Ντόναλντ Τραμπ) όταν συμφωνήσαμε τον Σεπτέμβριο»

«Θέλω να δώσω μάχη (με τον Ντόναλντ Τραμπ) όταν συμφωνήσαμε (...) τον Σεπτέμβριο», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο NBC ο Τζο Μπάιντεν, απορρίπτοντας για ακόμη μια φορά τις αμφισβητήσεις για την πνευματική του υγεία και την αντοχή του. Η «πνευματική μου οξύτητα είναι καλή, διάβολε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε τριάμισι χρόνια έκανα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι έτοιμος να κριθώ για αυτό», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως πως οι ανησυχίες για την ηλικία του είναι «θεμιτές».

Δυο μέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του προκατόχου του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε εξάλλου πως αισθάνεται «ασφαλής» που εγγυάται την προστασία του η Secret Service, το ομοσπονδιακό αστυνομικό επίλεκτο σώμα το οποίο είναι αρμόδιο για τη φύλαξη πολιτικών προσωπικοτήτων.

Αναφερόμενος στην επίθεση, διερωτήθηκε αν η μυστική υπηρεσία μπορούσε να προβλέψει τι συνέβη και να το αποτρέψει: είναι «ανοικτό ερώτημα», έκρινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

