Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την ανησυχία τους μετά τις αναφορές για τις συνεχιζόμενες διακοπές των τηλεπικοινωνιών στο Μπανγκλαντές και καταδικάζουν τις εντολές που φέρεται να δόθηκαν στην αστυνομία να πυροβολεί διαδηλωτές στο πλαίσιο της καταστολής των κινητοποιήσεων, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Στο Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τον στρατό, αποκαταστάθηκε σήμερα η τάξη, έπειτα από περισσότερες από 500 συλλήψεις και τρεις εβδομάδες φοιτητικών διαδηλώσεων που κατεστάλησαν προκαλώντας τον θάνατο 163 ανθρώπων.

Διαδηλώσεις κατά των ποσοστώσεων για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα εξελίχθηκαν στο χειρότερο κύμα βίας από τότε που η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα ανέλαβε την εξουσία πριν από 15 χρόνια. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, οι ποσοστώσεις αυτές ευνοούν τους προσκείμενους στο κυβερνών κόμμα.

Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους των πόλεων στη χώρα αυτή της νότιας Ασίας με τον όγδοο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και η τάξη αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τον στρατό.

"Η δημόσια τάξη είναι υπό έλεγχο μετά την ανάπτυξη του στρατού", δήλωσε ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός ουζ Ζαμάν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

