ΗΠΑ: Η επιτροπή της Βουλής καλεί τον CEO της CrowdStrike να καταθέσει για το «ψηφιακό μπλακ άουτ»

Από την ψηφιακή κατάρρευση επηρεάστηκαν περίπου 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows

CrowdStrike

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο του CrowdStrike, Τζόρτζ Κουρτς, να καταθέσει για την πρόσφατη μαζική κατάρρευση των ψηφιακών συστημάτων, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη επιστολή της επιτροπής του Κογκρέσου.

Το πρόβλημα σε ενημέρωση ασφαλείας της εταιρείας CrowdStrike κατέστρεψε τους υπολογιστές που τροφοδοτούνταν από το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft, διακόπτοντας τις υπηρεσίες διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, των τραπεζών και της υγειονομικής περίθαλψης. Η Microsoft MSFT.O είπε το Σάββατο ότι επηρεάστηκαν περίπου 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: CrowdStrike Microsoft
