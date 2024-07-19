Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε απόψε ότι αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας και να αναπτύξει τον στρατό για να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών μετέδωσε το BBC Bangla, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Η επίσημη ανακοίνωση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα θα εκδοθεί σύντομα, διευκρίνισε ο Ναγιμούλ Ισλάμ Χαν.

Σημειώνεται ότι οι νεκροί από τις ταραχές που συγκλονίζουν το Μπανγκλαντές ανέρχονται στους 105, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία από τα νοσοκομεία της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν και τα τηλεοπτικά κανάλια σταμάτησαν να μεταδίδουν πρόγραμμα. Από χθες Πέμπτη οι αρχές είχαν περιορίσει επίσης ορισμένες υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας, επιχειρώντας να καταστείλουν τις ταραχές.

Πηγή: skai.gr

