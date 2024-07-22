Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σε περιοχή στα σύνορα Παναμά-Κόστα Ρίκα

Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ έπληξε τη μεθοριακή περιοχή Παναμά-Κόστα Ρίκα τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του GFZ .

Οι τοπικές αρχές από τον Παναμά και την Κόστα Ρίκα ανέφεραν ότι δεν προκάλεσε ζημιές.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 7 χιλιόμετρα (4 μίλια) νοτιοανατολικά της πόλης Puerto Armuelles, στη συνοριακή περιοχή μεταξύ των δύο κρατών της Κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παναμά.

Πηγή: skai.gr

