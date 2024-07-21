Το Μπανγκλαντές παρέτεινε σήμερα την απαγόρευση κυκλοφορίας με στόχο να θέσει υπό έλεγχο τις βίαιες διαδηλώσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ αργότερα σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αναμένεται να αποφανθεί σχετικά με το σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα που έχει προκαλέσει τις οργισμένες αντιδράσεις.

Οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών φοιτητών και αστυνομίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 114 ανθρώπους, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου τουλάχιστον 133 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα στο Μπανγκλαντές.

Στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους της πρωτεύουσας Ντάκα, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων οι οποίες κλιμακώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες Ίντερνετ και αποστολής μηνυμάτων στο Μπανγκλαντές έχουν ανασταλεί από την Πέμπτη, με τη χώρα να είναι ουσιαστικά αποκομμένη, ενώ η αστυνομία εφαρμόζει σκληρά μέτρα σε βάρος των διαδηλωτών που αψηφούν την απαγόρευση για δημόσιες συναθροίσεις.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε την Παρασκευή παρατάθηκε έως σήμερα στις 15.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας), μέχρι την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο, και θα συνεχιστεί για μη προκαθορισμένο διάστημα μετά από δίωρη αναστολή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να προμηθευτούν τα απαραίτητα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια είναι κλειστά από την Τετάρτη.

Από τις αρχές Ιουλίου πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις με αίτημα να τερματιστεί σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Σήμερα περίπου οι μισές από αυτές τις θέσεις προορίζονται για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συνεδριάζει σήμερα να λάβει απόφαση σχετικά με την κατάργηση ή μη των ποσοστώσεων αυτών. Η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα άφησε να εννοηθεί στις αρχές της εβδομάδας ότι το σύστημα στο οποίο αντιτίθενται οι διαδηλωτές θα καταργηθεί.

Αλλά μετά την εντεινόμενη καταστολή των τελευταίων ημερών και την αύξηση του αριθμού των νεκρών, δεν είναι βέβαιο ότι μια ευνοϊκή απόφαση θα κατευνάσει την οργή του κόσμου.

Οι διαδηλώσεις -οι μεγαλύτερες από τότε που η Χασίνα επανεξελέγη για τέταρτη συνεχή θητεία φέτος- έχουν επίσης τροφοδοτηθεί από την υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων, που αποτελούν σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

