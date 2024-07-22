Η εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συγκέντρωσε 81 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι το ποσό «αντανακλά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εκστρατεία, τη Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή και τις κοινές επιτροπές συγκέντρωσης κεφαλαίων», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων που πραγματοποιείται μέσα σε 24 ώρες από υποψήφιο σε όλη την αμερικανική ιστορία.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της εκστρατείας της Χάρις, Κέβιν Μουνόζ, χαρακτήρισε τη συγκέντρωση κεφαλαίων ως «ιστορική έκρηξη υποστήριξης» προς την αντιπρόεδρο.

Παράλληλα, το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις αναμένει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ να έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία των σχεδόν 4.000 αντιπροσώπων των Δημοκρατικών που απαιτούνται για να πάρει το χρίσμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Οι αξιωματούχοι της εκστρατείας και οι σύμμαχοι της έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες τηλεφωνήματα για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αντιπροσώπων ενόψει του συνεδρίου του Σικάγο στις 19-22 Αυγούστου, ενώ επιδιώκουν επίσης να κάμψουν πιθανές αμφισβητήσεις προς το πρόσωπό της.

