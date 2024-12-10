Ο ηγέτης της συριακής ένοπλης ομάδας ανταρτών που ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ έπειτα από πέντε δεκαετίες διακυβέρνησης δήλωσε στο βρετανικό Sky News ότι τα δυτικά έθνη δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τη νίκη του.

Ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, ο οποίος τώρα ζητά να τον αποκαλούν με το πραγματικό του όνομα, Αχμέντ αλ Σάρα, είπε στο Sky News ότι η ομάδα του δεν επιδιώκει περαιτέρω σύγκρουση και θα επαναφέρει τη σταθερότητα στη Συρία.

Στη διάρκεια επίσκεψης στο τέμενος στο οποίο πήγαινε ως νεαρός στα προάστια της Δαμασκού, είπε ότι οι άνθρωποι ήταν «εξαντλημένοι» από όλα τα χρόνια του πολέμου.

«Οι φόβοι των δυτικών εθνών είναι περιττοί», είπε.

«Η Συρία θα ανοικοδομηθεί. Ο φόβος προερχόταν από την παρουσία του καθεστώτος. Η χώρα προχωρά προς την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση. Πηγαίνει προς τη σταθερότητα. Ο κόσμος έχει εξαντληθεί από τον πόλεμο. Άρα η χώρα δεν είναι έτοιμη για άλλον και δεν θα μπει σε άλλον».

Τον συνόδευαν αρκετοί ένοπλοι και τον επευφημούσαν δεκάδες νεαροί υποστηρικτές που πόζαραν για selfie.

Μέσα στο τέμενος Imam al Shafi'i στη γειτονιά Mezzeh, μίλησε εν συντομία για το πώς η Συρία είχε οδηγηθεί στην καταστροφή από τη διαφθορά και την απληστία της οικογένειας Άσαντ.

Επαίνεσε τις προσπάθειες των μαχητών του που, όπως ισχυρίζεται, ανέλαβαν τη διοίκηση της Συρίας χωρίς καμία ξένη υποστήριξη ή παρέμβαση.

Σε μια σαφή αναφορά στην προηγούμενη ρωσική και ιρανική υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ, σημείωσε ότι όλοι οι πρώην «αποικιστές» δεν κατάφεραν να ελέγξουν τη χώρα.

Ο ηγέτης της HTS είναι πρώην μέλος του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και ηγήθηκε μιας θυγατρικής ομάδας της Αλ Κάιντα στη Συρία πριν διακόψει τις σχέσεις του το 2016.

Στην παρούσα φάση επιδιώκει να παρουσιαστεί ως ένας πιο μετριοπαθής ισλαμιστής ηγέτης, αλλά η ομάδα του έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η ταχεία προέλαση της ομάδας του στη Συρία έχει επίσης προκαλέσει φόβους μεταξύ άλλων μειονοτήτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, των Αλαουιτών και των Χριστιανών.

Ο ίδιος προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, λέγοντας ότι «η πηγή των φόβων μας ήταν από τις ιρανικές πολιτοφυλακές, τη Χεζμπολάχ και το καθεστώς που διέπραξε τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Άρα η απομάκρυνσή τους είναι η λύση για τη Συρία».

Πηγή: skai.gr

