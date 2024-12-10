Ο Αλά Τζαμπέρ κλαίει ενώ περιμένει να περάσει τα σύνορα για να επιστρέψει στη Συρία, μαζί με τη 10χρονη κόρη του, δεκατρία χρόνια αφού ο πόλεμος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο Τζαμπέρ επιστρέφει από την Τουρκία, χωρίς τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά του – όλοι τους σκοτώθηκαν στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν πέρυσι την περιοχή.

Πατέρας και κόρη έφυγαν αφού οι Σύροι αντάρτες ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ανοίγει η μεθοριακή διάβαση του Γιαλανταγί, ώστε να περάσουν κάποιοι από τα 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα.

«Όπως έκλαψα και για τα παιδιά που έχασα στον σεισμό, σήμερα κλαίω επειδή αφήνω πίσω μου το Χατάι και την Τουρκία», είπε ο Τζαμπέρ, ένας πρώην ναυτικός που έφυγε από τη Συρία το 2011.

Από τους σεισμούς του 2023 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι στη νότια Τουρκία. Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν αυτή της Αντάκιας, όπου ζούσε ο Τζαμπέρ με την οικογένειά του. Η επαρχία αυτή ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει μετά την καταστροφή.

Το Σαββατοκύριακο, οι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό και ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία, έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Η Τουρκία διαβεβαιώνει ότι δεν στήριξε και δεν είχε καμία ανάμιξη στην επίθεση των δυνάμεων της συριακής αντιπολίτευσης, την οποία υποστήριζε επί χρόνια.

Οι Σύροι στην Τουρκία έχουν ενθουσιαστεί με την προοπτική ότι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Ο Τζαμπέρ δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, ενώ συμπλήρωνε τα απαραίτητα έγγραφα για τον ίδιο και την κόρη του Σιρίν, σε μια κινητή μονάδα, στα σύνορα. Στη μεθοριακή διάβαση Γιαλανταγί επικρατούσε ησυχία. Η διάβαση Γιαλανταγί, κοντά στο βορειοδυτικό άκρο της Συρίας, ήταν κλειστή από το 2013, λόγω των συγκρούσεων.

«Θεού θέλοντος, τα πράγματα θα είναι καλύτερα απ’ ότι ήταν επί διακυβέρνησης Άσαντ. Ήδη βλέπουμε ότι η καταπίεση τελείωσe. Επιστρέφουμε επειδή τώρα πιστεύουμε ότι αυτοί που πήραν την εξουσία ήδη κάνουν κάτι για να τερματιστεί η καταπίεση», είπε. «Ο σημαντικότερος λόγος για να επιστρέψω είναι ότι η μητέρα μου ζει στη Λαττάκεια. Εκείνη μπορεί να φροντίζει την κόρη μου, ώστε εγώ να εργαστώ», είπε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την Τουρκία που τους φρόντισε, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καταλύματα και δουλειά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

