Σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων νοτίως της Δαμασκού βρίσκονται από σήμερα το πρωί ισραηλινά τεθωρακισμένα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προέλαση των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων στη νότια Συρία, ελέγχοντας πλήρως και χωρίς αντίσταση δεκάδες συριακά χωριά και κωμοπόλεις. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μετά τη χθεσινή εντολή του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, να καταστραφούν όλες οι συριακές στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή πέραν της νεκρής ζώνης των Υψωμάτων του Γκολάν και έως την περιοχή Τζάμπαλ Αλ-Ντρουζ της νότιας Συρίας που συνορεύει με την Ιορδανία και ελέγχεται από την κοινότητα των Δρούζων.

Στόχος η «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη»

Στόχος της ισραηλινής προέλασης είναι η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης εντός του συριακού εδάφους. Στρατιωτικοί παράγοντες δηλώνουν σε ισραηλινά μέσα ότι αντικειμενικός σκοπός των επιχειρήσεων στη Συρία είναι να εμποδίσουν τους αντάρτες να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις στρατιωτικές υποδομές και το οπλοστάσιο του καθεστώτος Άσαντ, προκειμένου να μην στραφούν μελλοντικά κατά του Ισραήλ. Με χθεσινές του δηλώσεις, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ διευκρίνισε ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού στην περιοχή είναι «προσωρινή, προκειμένου να μην επαναληφθεί μία ‘νέα 7η Οκτωβρίου’ στο βόρειο Ισραήλ». Πάντως οι διευκρινήσεις Σάαρ δεν έπεισαν τις κυβερνήσεις της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες με επίσημες ανακοινώσεις τους καταδίκασαν την ισραηλινή προέλαση στη Συρία, την οποία και χαρακτήρισαν ως κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, ισραηλινές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενημερωθεί και έχουν εγκρίνει την προέλαση.

Ολονύχτιο σφυροκόπημα σε στρατιωτικούς στόχους

Αραβικά ειδησεογραφικά δίκτυα αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά και αμερικανικά ελικόπτερα έπληξαν συριακούς στρατιωτικούς στόχους στην οροσειρά Καλμόν στα περίχωρα της Δαμασκού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα σφυροκόπησαν στρατιωτικά αεροδρόμια και αποθήκες οπλισμού του τακτικού συριακού στρατού στην κεντρική και βόρεια Συρία. Στους στόχους συγκαταλέγονται το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αλ-Σουεϊρατ στα περίχωρα της Χομς, στρατιωτικές βάσεις στις επαρχίες Ράκα και Χάσκα, εργοστασιακές μονάδες της συριακής στρατιωτικής βιομηχανίας στα περίχωρα του Χαλεπίου και εργοστάσιο παραγωγής χημικού οπλισμού στην επαρχία της Δαμασκού. Βομβαρδίστηκε επίσης το στρατιωτικό αεροδρόμιο, που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Καμίσλι της βορειοανατολικής Συρίας, που αποτελεί διοικητικό κέντρο της ντε φάκτο αυτόνομης περιοχής των Κούρδων της Συρίας, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία – ο βορειότερος και εγγύτερος προς την Τουρκία συριακός στρατιωτικός στόχος που έπληξε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία από την έναρξη του συριακού εμφυλίου μέχρι σήμερα.



Όπως μεταδίδει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, ως αποτέλεσμα συντονισμένης επιχείρησης του ισραηλινού ναυτικού και της αεροπορίας καταστράφηκαν ολοσχερώς οι δυνάμεις του συριακού ναυτικού, ύστερα από σφοδρότατους βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας στις ναυτικές βάσεις που βρίσκονται στα περίχωρα των παραλιακών πόλων Μινά Αλ-Μπαϊντά και Λατάκεια.



Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Λονδίνο αναφέρει ότι μέσα σε 48 ώρες αφότου κατέρρευσε το καθεστώς Άσαντ, το Ισραήλ βομβάρδισε στη Συρία τουλάχιστον 250 στόχους.





