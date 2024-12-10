Συριακό παρατηρητήριο: Το Ισλαμικό Κράτος εκτέλεσε 54 στρατιώτες

Πενήντα τέσσερις Σύροι στρατιώτες που τράπηκαν σε φυγή από την επίθεση ανταρτών, εκτελέστηκαν από τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στην κεντρική έρημο της χώρας, τόνισε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι 54 στρατιώτες πιάστηκαν στην έρημο της επαρχίας Χομς από τζιχαντιστές του ΙΚ ενώ «προσπαθούσαν να φύγουν (...) ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ», ανέφερε το Παρατηρητήριο, διευκρινίζοντας ότι οι τζιχαντιστές στη συνέχεια τους εκτέλεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

