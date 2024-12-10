Bloomberg: Αυτό είναι το προσχέδιο της G7 για την επόμενη μέρα στη Συρία

Οι ηγέτες της G7 πρόκειται να υποστηρίξουν τη νέα μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας, εάν σεβαστεί τις μειονότητες, σύμφωνα με το προσχέδιο δήλωσης της ομάδας των 7 ισχυρότερων οικονομικά κρατών που σχεδιάζει να εκδώσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, μεταδίδει το Bloomberg.

Παράλληλα, το Κατάρ έχει ήδη δημιουργήσει έναν πρώιμο δίαυλο επικοινωνίας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η G-7 «είναι αισιόδοξη ότι όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης που αναζητούν έναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Συρίας θα ακολουθήσουν τη δέσμευσή τους για τα δικαιώματα όλων των Σύριων», αναφέρεται στο προσχέδιο της δήλωσης για την αλλαγή εξουσίας στη Συρία.

Η ομάδα της G7, η οποία περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, θα «ήθελε να δει την ασφαλή επιστροφή των εκατομμυρίων Σύρων που έφυγαν από τη χώρα υπό την εξουσία του προέδρου Άσαντ», ο οποίος ανατράπηκε το Σαββατοκύριακο, θα αναφέρεται επίσης στη δήλωση. Πολλοί από αυτούς διέφυγαν στη Δύση μετά την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011, σε χώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέλη της G7, όπως η Γερμανία.

Η δήλωση, τονίζει το Bloomberg, θα μπορούσε να αλλάξει πριν από τη δημοσίευσή της.

Όπως επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η σχεδιαζόμενη έγκριση θα «νομιμοποιήσει» τις ομάδες της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, ενός πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Αφού κατέλαβε τη Δαμασκό μετά από ταχεία προέλαση, η ομάδα ανέθεσε στον Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ να σχηματίσει μια μεταβατική κυβέρνηση, ανέφερε τη Δευτέρα η συριακή τηλεόραση.

Το Κατάρ έχει δημιουργήσει έναν πρώιμο δίαυλο επικοινωνίας με την HTS, σύμφωνα με αξιωματούχο με γνώση της κατάστασης, με στόχο να διασφαλίσει ότι εξτρεμιστικές ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν κέρδη στη Συρία κατά τη μεταβατική περίοδο.

Υπουργοί Εξωτερικών από διάφορα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν κατέληξαν συμφώνησαν στη συνάντηση στη Ντόχα το Σάββατο ότι προτεραιότητα είναι η διατήρηση της ηρεμίας και η διατήρηση των δημόσιων θεσμών της Συρίας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Συμφώνησαν ότι το Κατάρ πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσέγγισης, δεδομένου ότι δεν αποκατέστησε τις σχέσεις με τον Άσαντ όταν έγινε εκ νέου δεκτός στον Αραβικό Σύνδεσμο πέρυσι.

Ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ που διορίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Συρίας, ήταν ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης που δημιουργήθηκε από την HTS το 2017 στη βορειοδυτική συριακή πόλη Ιντλίμπ και άλλων περιοχών που είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο της ομάδας. Η επικοινωνία μεταξύ του ίδιου και των διπλωματών του Κατάρ αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες 24 ώρες, είπε ο αξιωματούχος.

Το Κατάρ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών διαμεσολάβησης για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα. Οι συνομιλίες για τον σκοπό αυτό, στις οποίες συμμετείχαν επίσης η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, έχουν οδηγηθεί εδώ και καιρό σε αδιέξοδο.



Πηγή: skai.gr

