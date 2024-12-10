Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιτυχή δοκιμή αναχαίτισης βαλλιστικού πυραύλου από το Γκουάμ

Η Υπηρεσία Αντιπυραυλικής Άμυνας (MDA) των ΗΠΑ, αναχαίτισε για πρώτη φορά με επιτυχία έναν μεσαίου βεληνεκούς πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αέρος, κατά τη διάρκεια δοκιμής στα ανοιχτά του Γκουάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στις αμυντικές δυνατότητες της νήσου, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Η δοκιμή είναι η «πρώτη αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από το Γκουάμ», σημειώνει η δήλωση.

Στη δοκιμή, ένα σύστημα Aegis Guam με ραντάρ AN/TPY-6 και σύστημα κατακόρυφης εκτόξευσης εκτόξευσε έναν αναχαιτιστή Standard Missile-3 Block IIA, ο οποίος στη συνέχεια στόχευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς που πετούσε από την ακτή της βάσης δυνάμεων Andersen Air. , σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

