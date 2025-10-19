Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (19/10) στο Λούβρο όπου έλαβε χώρα μια από τις σημαντικότερες κλοπές στην ιστορία του Μουσείου, προκαλώντας διεθνές σοκ.

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο, στο κέντρο του Παρισιού με τους δράστες να έχουν διαφύγει.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Το περιστατικό, που κράτησε λίγα μόνο λεπτά και έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, ξύπνησε μνήμες από τα διασημότερα εγκλήματα στην ιστορία του μουσείου: την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911.

Σύμφωνα με το BBC, αν και οι κλοπές στο μουσείο είναι σπάνιες, λόγω του υψηλού συστήματος ασφάλειάς του, έχουν συμβεί. Μάλιστα, η πιο γνωστή είναι αυτή του αριστουργήματος του Λεονάρντο ντα Βίντσι, της Μόνα Λίζα το 1911.

Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ και ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκαν τότε από την αστυνομία. Ωστόσο, ο ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Ιταλός που – από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας – ήθελε να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία.

Βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία και επέστρεψε στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή ο πίνακας δεν ήταν τόσο διάσημος όσο είναι τώρα.

Παράλληλα, το 1983 εξαφανίστηκαν ορισμένα αντικείμενα πανοπλίας του 16ου αιώνα και ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011.

Πιο πρόσφατα, ένας πίνακας του καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Καμίλ Κορό κλάπηκε το 1998. Ο «Le Chemin de Sevres» (Ο Δρόμος των Σεβρών) απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Η κλοπή οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της ασφάλειας. Ωστόσο, το έργο δεν βρέθηκε.

