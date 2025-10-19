Συναγερμός έχει σημάνει στο μουσείο του Λούβρου καθώς έγινε ληστεία νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν άνοιξε για το κοινό, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού της χώρας.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», γράφει η Ρασίντα Ντατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Βρίσκομαι στον χώρο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη», σημείωσε.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

Σε ανάρτηση το μουσείο του Λούβρου ανακοινώνει στο κοινό πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «ειδικής περίστασης», χωρίς να αναφέρει κάτι για τη ληστεία, ενώ δεν υπάρχει κάποια άλλη επίσημη ανακοίνωση.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Αναφορές πως εκλάπησαν κοσμήματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Parisine, οι δράστες μπήκαν στο κτίριο από σημείο που γίνονταν εργασίες και χρησιμοποίησαν ασανσέρ εμπορευμάτων για να πάνε στην Πινακοθήκη Απόλλων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντας και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Οι δράστες υπολογίζεται πως είναι τρεις, εκ των οποίων ο ένας συνεργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.