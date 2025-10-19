Λογαριασμός
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου - Έκλεισε για το κοινό

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», λέει η υπουργός Πολιτισμού - Κλειστό το μουσείο - Στο σημείο η αστυνομία 

UPDATE: 12:33
Λούβρο

Συναγερμός έχει σημάνει στο μουσείο του Λούβρου καθώς έγινε ληστεία νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν άνοιξε για το κοινό, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού της χώρας. 

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», γράφει η Ρασίντα Ντατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Βρίσκομαι στον χώρο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη», σημείωσε. 

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

Σε ανάρτηση το μουσείο του Λούβρου ανακοινώνει στο κοινό πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «ειδικής περίστασης», χωρίς να αναφέρει κάτι για τη ληστεία, ενώ δεν υπάρχει κάποια άλλη επίσημη ανακοίνωση. 

Αναφορές πως εκλάπησαν κοσμήματα 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Parisine, οι δράστες μπήκαν στο κτίριο από σημείο που γίνονταν εργασίες και χρησιμοποίησαν ασανσέρ εμπορευμάτων για να πάνε στην Πινακοθήκη Απόλλων. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντας και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Οι δράστες υπολογίζεται πως είναι τρεις, εκ των οποίων ο ένας συνεργός. 

