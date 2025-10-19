Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Κοσμήματα στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε «κοντά» στο μουσείο, ανακοίνωσε το μεσημέρι η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, προσθέτοντας πως βρίσκεται «υπό αξιολόγηση».

Κοσμήματα στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου

Αν και η υπουργός αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Όπως σημείωσε η εφημερίδα, το κόσμημα έχει σπάσει.

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Από την πλευρά της η Ντατί επεσήμανε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», εξήγησε.

Διαμάντια του Στέμματος

Στη Γκαλερί του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «2 προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ.

Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Σειρά διαρρήξεων - Ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 –εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί–, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού – δηλαδή χρυσού στη φυσική του μορφή –, είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας που είναι γνωστή για την πορσελάνης της, έγινε στόχος διάρρηξης με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters

