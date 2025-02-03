Μια βόμβα εξερράγη στο λόμπι πολυτελούς πολυκατοικίας στη Μόσχα, σκοτώνοντας έναν φιλορώσο παραστρατιωτικό ηγέτη από την ανατολική Ουκρανία μαζί με τον σωματοφύλακά του.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ένας άνδρας με σωματοφύλακες μπήκε στο λόμπι του συγκροτήματος κατοικιών Scarlet Sails στις όχθες του ποταμού Μόσχας τη Δευτέρα, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

The aftermath of the targeted explosion at a #Moscow apartment complex this morning#MoscowExplosion 💥💥💥 pic.twitter.com/UEYmqVZUds — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) February 3, 2025

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι η έκρηξη ήταν μια επίθεση στον Αρμέν Σαρκισιάν (Armen Sarkisyan), επικεφαλής της ομοσπονδίας πυγμαχίας στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Ντόνετσκ και ιδρυτή ενός τάγματος που μάχεται εναντίον της Ουκρανίας. Ο Σαρκισιάν, ο οποίος καταζητείται στην Ουκρανία, έχει μακρά ιστορία στο να βοηθά φιλορωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο σωματοφύλακάς του σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με το Tass.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, την οποία οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας περιέγραψαν ως στοχευμένη δολοφονία.

#Watch: An explosion at a residential complex in Moscow, Russia has left at least 1 dead and 5 injured. Police were quickly dispatched to the location. #Moscow #Russia pic.twitter.com/4QDzI5xV6N — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) February 3, 2025

