Μόσχα: Σκοτώθηκε με βόμβα φιλορώσος παραστρατιωτικός ηγέτης - Καμία ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής (Βίντεο)

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, την οποία οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας περιέγραψαν ως στοχευμένη δολοφονία

Έκρηξη - Μόσχα

Μια βόμβα εξερράγη στο λόμπι πολυτελούς πολυκατοικίας στη Μόσχα, σκοτώνοντας έναν φιλορώσο παραστρατιωτικό ηγέτη από την ανατολική Ουκρανία μαζί με τον σωματοφύλακά του.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ένας άνδρας με σωματοφύλακες μπήκε στο λόμπι του συγκροτήματος κατοικιών Scarlet Sails στις όχθες του ποταμού Μόσχας τη Δευτέρα, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι η έκρηξη ήταν μια επίθεση στον Αρμέν Σαρκισιάν (Armen Sarkisyan), επικεφαλής της ομοσπονδίας πυγμαχίας στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Ντόνετσκ και ιδρυτή ενός τάγματος που μάχεται εναντίον της Ουκρανίας. Ο Σαρκισιάν, ο οποίος καταζητείται στην Ουκρανία, έχει μακρά ιστορία στο να βοηθά φιλορωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο σωματοφύλακάς του σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με το Tass.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, την οποία οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας περιέγραψαν ως στοχευμένη δολοφονία.

