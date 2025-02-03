Έλλειψη ασφάλειας, σε μια λίστα προϊόντων που πωλούνται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Temu, καταγγέλουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC) στη Δανία, Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), τα μέλη της BEUC πραγματοποίησαν ελέγχους τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων, από καλλυντικά μέχρι παιδικά παιχνίδια, στα οποία εντόπισαν μια σειρά προβλημάτων.

Όπως υπογραμμίζεται, πλήθος προϊόντων δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να διατίθενται προς πώληση.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

• Πολύ εύκολα μικρά αποσπώμενα τμήματα παιδικών παιχνιδιών και βρεφικών προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία,

• Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία στη λίστα συστατικών που αναγράφονταν στα καλλυντικά,

• Επικίνδυνες ηλεκτρικές θερμάστρες.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει, ακόμη στην ανακοίνωσή της ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα Temu έχει κατακλύσει την Ευρώπη, λόγω της πώλησης ιδιαίτερα φθηνών προϊόντων, ενώ, «είναι γεγονός ότι αποτελεί σημείο εισόδου παράνομων προϊόντων, τα οποία δεν θα έπρεπε να διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά και παράλληλα δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός σε σχέση με τις εταιρείες που τηρούν τη νομοθεσία. Τα εν λόγω μη ασφαλή προϊόντα εισχωρούν στα σπίτια των καταναλωτών με επικίνδυνα αποτελέσματα για την ασφάλεια και την υγεία τους».

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και τα μέλη της, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα αποτρεπτικά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της Temu, ώστε να διασφαλίσει την παροχή αξιόπιστων, συγκρίσιμων και επαληθεύσιμων πληροφοριών στους καταναλωτές και συγκεκριμένα να:

1. Ολοκληρώσουν τις έρευνες για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Temu με σκοπό την επιβολή αναλογικών και αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων,

2. Επιβεβαιώσουν ότι, όλες οι ανάλογες διαδικτυακές πλατφόρμες, σέβονται την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών,

3. Καταθέσουν ένα φιλόδοξο και ευρύ σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις ηλεκτρονικές αγορές, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς κανόνες, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες,

4. Συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της τελωνειακής μεταρρύθμισης της Ε.Ε., η οποία θα βοηθήσει στην αποτροπή της εισόδου επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ε.Ε. Για παράδειγμα, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να διαθέτουν καλύτερους πόρους και να επιφορτιστούν με τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, η BEUC και τα μέλη της, καλούν την Ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή "Coimisiún na Meán" να διερευνήσει τις καταγγελίες που κατατέθηκαν τον Μάιο του 2024 κατά της Temu και να προβεί άμεσα σε λήψη μέτρων αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η BEUC και τα μέλη της, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, κατέθεσαν καταγγελίες κατά της Temu τον Μάϊο 2024 για τη μη τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή, καθώς και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Στις εν λόγω καταγγελίες αναφέρονται η χρήση πρακτικών χειραγώγησης μέσω διαφόρων τεχνασμάτων ("σκοτεινά πρότυπα"/"dark patterns"), όπως και η μη επαρκή ταυτοποίηση των εμπόρων που πωλούν τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα της.

Εν κατακλείδι, η BEUC και οι Ενώσεις Καταναλωτών καλούν την ΕΕ και τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές να αναλάβουν δράση και να ερευνήσουν άμεσα τη μη τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και τις ψηφιακές υπηρεσίες από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Temu, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών με γνώμονα ένα ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, παρέχοντας προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

