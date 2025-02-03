Συνάντηση αλ-Σάρα – Ερντογάν αύριο στην Τουρκία 

Ο Αχμαντ αλ-Σάρα, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, επισκέπτεται αύριο την Αγκυρα, στην δεύτερη επίσημη μετακίνησή του στο εξωτερικό μετά την Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

«Ο μεταβατικός πρόεδρος της Αραβικής Συριακής Δημοκρατίας Αχμαντ αλ-Σάρα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αγκυρα την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου έπειτα από πρόσκληση του προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», ανακοίνωσε στο Χ ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαρετίν Αλτούν.

«Τα από κοινού μέτρα που πρέπει να λάβουν οι δύο χώρες μας για τη οικονομική ανάκαμψη, την διαρκή σταθερότητα και την ασφάλεια (στην Συρία) θα αποτιμηθούν κατά την διάρκεια της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο προεδρικό μέγαρο», σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Η Τουρκία που μοιράζεται κοινά σύνορα μήκους 910 χιλιομέτρων με την Συρία, έχει δεχθεί στο έδαφός της περί τα τρία εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες. Περί τους 80.000 από αυτούς έχουν επιστρέψει στην Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Ασαντ.

Η Τουρκία υποστηρίζει την νέα συριακή ηγεσία και δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της χώρας. Επιδιώκει επίσης συνεργασία με την νέα ηγεσία της Δαμασκού στο θέμα των κουρδικών δυνάμεων που έχουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλη έκταση στην βορειοανατολική Συρία.

Από το Ριάντ χθες, ο ηγέτης της Συρίας χαιρέτισε την «πραγματική βούληση της Σαουδικής Αραβίας να υποστηρίξει την Συρία στην οικοδόμηση του μέλλοντός της», έκανε λόγο για μία «πραγματική σύμπραξη» και διευκρίνισε ότι κατά την συνάντησή του με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συζήτησαν «τεράστια μελλοντικά προγράμματα στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της υγείας».

Η νέα ηγεσία της Δαμασκού υπολογίζει στις πλούσιες χώρες του Κόλπου για να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της χώρας και την ανάταξη της οικονομίας της έπειτα από 14 χρόνια πολέμου και διεθνών κυρώσεων.

Η επίσκεψη του Αχμαντ αλ-Σάρα στο Ριάντ σηματοδοτεί και την απομάκρυνση της Συρίας από τo Ιράν και την αποδυνάμωση της θέσης της Τεχεράνης στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής.

