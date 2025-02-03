Οι αντιδράσεις της ΕΕ στους δασμούς του Τραμπ: Τι δήλωσαν Κάλας, Τουσκ, Σολτς και Μακρόν

Η Ευρώπη «χρειάζεται» την Αμερική και η Αμερική «χρειάζεται» την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειαζόμαστε την Αμερική και η Αμερική επίσης μας χρειάζεται. Οι δασμοί αυξάνουν τα κόστη. Δεν είναι καλοί για την απασχόληση, δεν είναι καλοί ούτε για τους καταναλωτές, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε κατά την άφιξή της σε μια άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αφιερωμένη στην άμυνα και διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Οι δασμοί και οι εμπορικοί πόλεμοι είναι «ανώφελοι και ανόητοι», δήλωσε από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε αυτούς τους δασμούς και αυτούς τους εντελώς ανώφελους και ανόητους εμπορικούς πολέμους», δήλωσε κατά την άφιξή του στην άτυπη σύνοδο κορυφής ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, η οποία προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, αλλά ο στόχος θα πρέπει να είναι η συνεργασία μεταξύ εμπορικών εταίρων.

«Είναι σαφές πως ως ένας ισχυρός οικονομικός χώρος μπορούμε να καθορίσουμε το δικό μας μέλλον και να αντιδράσουμε σε πολιτικές δασμών... Όμως η προοπτική και ο στόχος θα πρέπει να είναι πως τα πράγματα οδηγούν σε συνεργασία», είπε.

Αν η Ευρώπη δεχθεί επίθεση στα εμπορικά συμφέροντά της, θα πρέπει να κάνει τους άλλους να τη σεβαστούν, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ε. Μακρόν πρόσθεσε πως οι πρόσφατες δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ωθούν την Ευρώπη ώστε να είναι πιο ισχυρή και πιο ενωμένη.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εργαστούν μαζί εποικοδομητικά σε ό,τι αφορά το εμπόριο, καθώς ο προστατευτισμός θα πλήξει τους πολίτες, «όπου κι αν διαμένουν», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να διαπραγματευθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το εμπόριο. Πρόσθεσε πως η Ρωσία θα είναι μια μόνιμη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Το πιο σημαντικό θέμα είναι πως όλοι πρέπει να καταλάβουμε πως η Ρωσία είναι απειλή, πραγματική απειλή, αυτό δεν είναι γνώμη, είναι γεγονός», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Γουίβερ δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να πιστέψει η Ευρώπη πως μπορεί να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της, και είπε πως η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ.

Δεσμεύθηκε επίσης πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. «Ελπίζουμε ότι οι αμυντικές δαπάνες θα φθάσουν στο 2% του ΑΕΠ, οι συζητήσεις για έναν υψηλότερο στόχο είναι για αργότερα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP,Reuters

