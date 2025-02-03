Ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στη βορειοδυτική Μόσχα, μετέδωσε τη Δευτέρα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Το Baza, ένα κανάλι στο Telegram με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μεγάλες ζημιές στο συγκρότημα κατοικιών Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο Άρμεν Σαρκισιάν, ανώτερος φιλορώσος παραστρατιωτικός από την περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη, σύμφωνα με το TASS ενώ τα ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι σκοτώθηκε.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ σε έκρηξη βόμβας έξω από πολυκατοικία της Μόσχας.

Δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

