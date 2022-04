Νέο τελεσίγραφο απηύθυνε η Μόσχα στους υπερασπιστές της Μαριούπολης. Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη πόλη μεταξύ 14:00 και 16:00 ώρα Μόσχας (και Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς κανένα όπλο και χωρίς πυρομαχικά».

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

Chronology for Ukrainian forces to leave Mariupol steelworks proposed by Russia:

- From midday offer to cease hostilities

- From 1pm communication established between 🇷🇺 & 🇺🇦 sides

- From 1:30pm ceasefire to be declared

- 🇷🇺 raise red flag, 🇺🇦 white

- From 2-4pm exit of 🇺🇦forces