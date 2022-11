Η σημαία της Ουκρανίας υψώθηκε στη Χερσώνα- Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, λέει η Μόσχα

Οι ρωσικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από την περιοχή της Χερσώνας δυτικά του ποταμού Δνείπερου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χερσώνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού η Μόσχα διέταξε μερική υποχώρηση από την περιοχή την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες για το Κρεμλίνο από την έναρξη του πολέμου.

In Kherson, partisans returned the Ukrainian flag to the city center 🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/i21NK7JxKw