Χερσώνα: Πανηγυρισμοί και δάκρυα χαράς για τους Ουκρανούς μετά την αποχώρηση των Ρώσων - Βίντεο

Το Twitter γέμισε με βίντεο από πανηγυρισμούς των πολιτών που επιστρέφουν σπίτια τους

Το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα και οι Ουκρανοί άρχισαν ήδη να πανηγυρίζουν.

Άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια, επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ το twitter γεμίζει συνεχώς με βίντεο ουκρανών που πανηγυρίζουν κρατώντας σημαίες της χώρας τους.

After long suffering, the AFU is welcomed by Ukrainian residents in #Kherson region with tears in their eyes. pic.twitter.com/4t32LTgveJ — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2022

Вчора цілий день тримався, а тут поки дивився це відео щось в око попало pic.twitter.com/J3yNUMZRA9 — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) November 11, 2022

Σε άλλα σημεία, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και χειροκροτεί τους φαντάρους.

Ukrainian forces are greeted by tears of joy and flowers where they arrive. This is how a true liberation looks like. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/EYiVNEPulV — (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2022

Ζητά προσοχή ο Ζελένσκι

Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, από το βράδυ της Πέμπτης ζήτησε από τους συμπατριώτες τους να είναι προσεκτικοί καθώς μια από τις πληροφορίες που έχουν προκύψει είναι ότι οι Ρώσοι πίσω τους αφήνουν βόμβες και νάρκες.

Μια νέα πληροφορία αναφέρει ότι Ρώσοι στρατιώτες ντύνονται με πολιτικά ρούχα και δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως τη Χερσώνα:

In Kherson, Rusnya dresses up in civilian clothes, hides in residential buildings, and throws their uniforms in the trash



Also, orcs leave mine traps with the inscriptions "with all my heart" and "with love from Russia." pic.twitter.com/YLfQXx8llr — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) November 11, 2022

