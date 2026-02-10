Στη Μόσχα του 2026 η καθημερινότητα των ανθρώπων μοιάζει με μια ισορροπία ανάμεσα σε «μία συνηθισμένη φυσιολογική ζωή» και τις αθέατες επιπτώσεις του πολέμου. Σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας της Ρωσίας οι άνθρωποι πίνουν τον καφέ τους στα αγαπημένα τους καταστήματα, τα βράδια περπατούν στα πάρκα και τα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά και αυτές οι σκηνές δείχνουν μια πόλη που προσπαθεί να ζήσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, κάτω από αυτή την επιφάνεια, οι συνέπειες του πολέμου και των κυρώσεων είναι εμφανείς στην καθημερινότητα των Μοσχοβιτών.

Η οικονομία της Ρωσίας τελεί υπό αυξανόμενη πίεση: οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες παραδοσιακά έφερναν σημαντικά έσοδα στη Μόσχα, έχουν μειωθεί λόγω νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, με αποτέλεσμα τα δημόσια έσοδα να συρρικνώνονται και οι φόροι να αυξάνονται για να καλυφθούν οι ανάγκες του κράτους. Αυτό αποτυπώνεται στους λογαριασμούς, στις τιμές των προϊόντων και στην «οικονομική κούραση» πολλών κατοίκων που αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Παράλληλα, η πόλη βιώνει "war fatigue". Πολλοί Μοσχοβίτες, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, δηλώνουν ότι η ζωή τους δεν έχει αλλάξει άμεσα από τις μάχες, το άγχος, όμως, για το μέλλον, οι κοινωνικές αλλαγές και η στρατιωτική παρουσία στην δημόσια σφαίρα, έχουν βαθμιαία γίνει τμήμα της ρουτίνας και τους έχει κουράσει ψυχικά.

Ταυτόχρονα, συζητήσεις για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες και προσπάθειες διεθνούς διπλωματίας, δείχνουν ότι ακόμη και σε επίπεδο πολιτικής σκηνής, η ρωσική πρωτεύουσα παραμένει στο επίκεντρο ενός πολωμένου, παρατεταμένου πολέμου, χωρίς το τέλος να φαντάζει κοντινό.

Έτσι, η καθημερινότητα στη Μόσχα σήμερα είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια κανονικότητα με ρωγμές: μια πόλη που λειτουργεί κανονικά στις επιμέρους πλευρές της ζωής, όπου οι οικογενειακές αποφάσεις, οι οικονομικές προτεραιότητες και οι ανησυχίες του κόσμου, όμως, επηρεάζονται αθέατα από έναν πόλεμο που συνεχίζει να καθορίζει το πλαίσιο της ζωής τους.

