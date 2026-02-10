Λογαριασμός
Αεροσκάφος με 55 επιβάτες «προσγειώθηκε» στη θάλασσα στη Σομαλία - Βίντεο από τη διάσωση

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 55 επιβάτες, κανείς από τους οποίους δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικές αναφορές

Σομαλία

Ένα επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Άντεν Άντε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Starsky φαίνεται να συνετρίβη στην ακτογραμμή του Ινδικού Ωκεανού, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο. Βίντεο που αναρτήθηκε στο X δείχνει επιβάτες να βγαίνουν από το αεροπλάνο και να απομακρύνονται πεζοί.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 55 επιβάτες, κανείς από τους οποίους δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος φέρεται να παρουσίασε τεχνικά προβλήματα λιγότερο από 15 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης. Πιστεύεται ότι στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, αλλά εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης.

Μια σοκαριστική εικόνα του αεροσκάφους στην ακτή μετά τη συντριβή δείχνει το δεξί του φτερό αποκομμένο να προεξέχει υπό γωνία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το αεροδρόμιο Άντεν Άντε έκλεισε προσωρινά για να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ακτή, αλλά έκτοτε έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας, Abdikarim Abdow Haydar, δήλωσε ότι οι αρχές είναι προσηλωμένες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αεροδρομίου και προέτρεψε τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες «να αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη με νεότερα μοντέλα για τη μείωση των κινδύνων».

