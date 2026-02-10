Ένα επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Άντεν Άντε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Starsky φαίνεται να συνετρίβη στην ακτογραμμή του Ινδικού Ωκεανού, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο. Βίντεο που αναρτήθηκε στο X δείχνει επιβάτες να βγαίνουν από το αεροπλάνο και να απομακρύνονται πεζοί.

🚨Breaking: A passenger plane of a Somali airline crashed on the shore of the Indian Ocean



The landing on the shallow water was rough, with one of the wings literally torn off, but there was no fire.



Everyone is alive, and no one was injured.



There were 55 people on board.… pic.twitter.com/2ofF1Y1oS3 — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 55 επιβάτες, κανείς από τους οποίους δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος φέρεται να παρουσίασε τεχνικά προβλήματα λιγότερο από 15 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης. Πιστεύεται ότι στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, αλλά εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης.

Μια σοκαριστική εικόνα του αεροσκάφους στην ακτή μετά τη συντριβή δείχνει το δεξί του φτερό αποκομμένο να προεξέχει υπό γωνία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το αεροδρόμιο Άντεν Άντε έκλεισε προσωρινά για να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ακτή, αλλά έκτοτε έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας, Abdikarim Abdow Haydar, δήλωσε ότι οι αρχές είναι προσηλωμένες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αεροδρομίου και προέτρεψε τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες «να αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη με νεότερα μοντέλα για τη μείωση των κινδύνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.