Μια συμφωνία για την επίλυση της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης νωρίς την Τρίτη.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας, αλλά βασικός παράγοντας, φυσικά, είναι και τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», αναφέρει το διεθνές πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο στην εφημερίδα Izvestia.

«Αν κοιτάξετε προσεκτικά και μελετήσετε τις δηλώσεις που έκαναν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς δεν μιλάει για εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Χωρίς αυτό, μια συμφωνία είναι αδύνατη.»

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες με εκπροσώπους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχει προκύψει ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, στην τελευταία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ήταν ένα από τα κύρια σημεία των συζητήσεων, μαζί με την έκταση του ελέγχου της Ρωσίας επί του ουκρανικού εδάφους καθώς και ένα σχέδιο ανάκαμψης για το Κίεβο μετά τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα έγγραφα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκρούσκο αναφέρει κάποια στοιχεία για το τι θα μπορούσε να περιέχεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία.

Αυτά περιλαμβάνουν απαιτήσεις της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, της απόρριψης οποιασδήποτε ανάπτυξης στρατευμάτων από κράτη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως προϋπόθεση του τερματισμού αυτού που χαρακτήρισε ως «χρήση ουκρανικού εδάφους για τη δημιουργία απειλών για τη Ρωσία».

Και οι δύο πλευρές στις τελευταίες συνομιλίες συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε έναν μελλοντικό γύρο συζητήσεων, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

