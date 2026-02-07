Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του του υποδιοικητή της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών), αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα Σάββατο η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.
Ένας από αυτούς πιστεύεται ότι προκάλεσε τρία τραύματα από σφαίρες στον στρατηγό, δήλωσε στην Kommersant μια πηγή κοντά στην έρευνα.
Ο ίδιος ο στρατηγός επέζησε και υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, πρόσθεσε η πηγή.
Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Με βάση τα αποτελέσματα, σχεδιάζεται η απαγγελία κατηγοριών στους κατηγορούμενους. Εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, αναμένεται ακροαματική διαδικασία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.
Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση ή τα ονόματά τους, αλλά κατηγορεί το Κίεβο για τη δολοφονική ενέργεια.
