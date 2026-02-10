ΗΠΑ: Καταγγελίες για λογοκρισία στα αρχεία Έπσταϊν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αμερικανοί βουλευτές καταγγέλλουν ότι αρχεία που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν είχαν λογοκριθεί πριν από τη δημοσιοποίησή τους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση και αμφιβολίες για τη συμμόρφωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον νόμο περί διαφάνειας.

Τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου επιτράπηκε να ξεκινήσουν την επανεξέταση των μη λογοκριμένων εκδοχών περίπου τριών εκατομμυρίων σελίδων φακέλου, δημοσιοποιημένων από τον Δεκέμβριο βάσει του Νόμου περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (EFTA).

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι «το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται στη διαφάνεια», μετά τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον ενός εγγράφου χωρίς λογοκρισία.

Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν αντιδράσεις για την επεξεργασία που είχαν δεχθεί τα αρχεία, όταν δικηγόροι θυμάτων του Έπσταϊν ανέφεραν ότι στα νέα έγγραφα περιλαμβάνονταν email και γυμνές φωτογραφίες, από τις οποίες μπορούσαν να αναγνωριστούν πιθανά θύματα.

Επιζήσασες χαρακτήρισαν τη δημοσιοποίηση «εξοργιστική», τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να κατονομάζονται και να ξαναβιώνουν το τραύμα τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε ότι απέσυρε όλα τα αρχεία που επισημάνθηκαν και ότι τα λάθη οφείλονταν σε «τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα».

Αφού είδαν τα μη επεξεργασμένα έγγραφα, οι βουλευτές Μάσι και Κάνα, οι οποίοι συνυπέγραψαν τον νόμο που επέβαλε τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν πέρυσι, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι είχαν μια λίστα περίπου 20 ατόμων στην οποία όλα τα ονόματα είχαν σβηστεί εκτός από εκείνο του Έπσταϊν και της καταδικασμένης για σεξουαλική διακίνηση συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Έξι από τα ονόματα θα μπορούσαν να ανήκουν ακόμη και σε άνδρες που «πιθανότατα ενοχοποιούνται από την παρουσία τους σε αυτά τα αρχεία», δήλωσε ο Μάσι έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης το βράδυ της Δευτέρας, πριν αναρτήσει στο διαδίκτυο στιγμιότυπο του λογοκριμένου εγγράφου και ζητήσει εξηγήσεις.

Τα συγκεκριμένα ονόματα είχαν λογοκριθεί, δήλωσε ο Κάνα στο MS NOW.

Απαντώντας στις ανησυχίες τους, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο «μόλις αποχαρακτήρισε όλα τα ονόματα που δεν αφορούν θύματα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται στη διαφάνεια».

Παρέπεμψε σε νέα έκδοση του αρχείου, στην οποία, όπως είπε, έχουν αποκαλυφθεί όλα τα ονόματα εκτός από εκείνα των θυμάτων του Έπσταϊν, τα οποία ο νόμος EFTA υποχρεώνει την κυβέρνηση να διατηρεί κρυφά. Πλέον, μόνο δύο ονόματα παραμένουν καλυμμένα.

Ο Μπλανς απάντησε επίσης για δύο ακόμη αρχεία που είχε επισημάνει ο Μάσι, λέγοντας ότι δεν αποκρύπτουν ουσιώδεις πληροφορίες.

Ωστόσο, ο Κάνα υποστήριξε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τον νόμο EFTA, ο οποίος εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρόεδρο Τραμπ τον Νοέμβριο.

«Το FBI επί Τραμπ “καθάρισε” αυτά τα αρχεία τον Μάρτιο», έγραψε ο Κάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα έγγραφα που έλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν λογοκριθεί από τότε από το FBI. Πρέπει να διορθωθούν ώστε να μάθουμε ποιοι είναι οι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες που κακοποίησαν ανήλικα κορίτσια».

Ο Μάσι δήλωσε ότι η λογοκρισία δείχνει πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «χρειάζεται να κάνει λίγη περισσότερη δουλειά» στον χειρισμό των αρχείων.

«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τα “έντυπα 302” είχαν λογοκριθεί πριν φτάσουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε, σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο νόμος που υποχρεώνει το FBI, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, να άρει τη λογοκρισία πριν διαβιβάσει τα έγγραφα στο γραφείο του Μπλανς και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Μεταξύ των επεξεργασιών που είχαν γίνει στα έγγραφα και που επισήμανε ο βουλευτής Μάσι το βράδυ της Δευτέρας ήταν ένα έγγραφο που φαίνεται να περιέχει ανταλλαγή email μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και αγνώστου προσώπου, με αναφορές σε ένα «βίντεο βασανιστηρίων» και σε ταξίδια μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μάσι υποστήριξε ότι «ένας Σουλτάνος φαίνεται να το έχει στείλει» και ζήτησε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα που είχε καλυφθεί.

Απαντώντας, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Μάσι στην πλατφόρμα X, λέγοντας ότι το μαυρισμένο σημείο είναι απλώς μια διεύθυνση email.

«Ο νόμος επιβάλλει τη λογοκρισία προσωπικών στοιχείων, όπως είναι μια διεύθυνση email. Και γνωρίζετε ότι το όνομα του Σουλτάνου εμφανίζεται χωρίς λογοκρισία στα αρχεία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Σταματήστε την πολιτική επίδειξη».

Ο Μάσι διαμαρτυρήθηκε επίσης ότι από τη δημόσια εκδοχή ενός εγγράφου του FBI που καταγράφει πιθανούς συνεργούς του Έπσταϊν έλειπε το όνομα ενός «γνωστού, συνταξιούχου διευθύνοντος συμβούλου».

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Μπλανς ανακοίνωσε ότι και αυτό το όνομα, το οποίο ήδη εμφανίζεται αλλού στα αρχεία, είχε πλέον αποκαλυφθεί.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν κρύβει τίποτα», έγραψε.



