Μόντι: Η αεροπορική τραγωδία μας έχει συγκλονίσει και μας θλίβει

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί - Έχω έρθει σε επαφή με τους υπουργούς και τις αρχές που εργάζονται για να βοηθήσουν τους πληγέντες», είπε

Μοντι

«Η τραγωδία στο Αχμενταμπάντ μας έχει συγκλονίσει και μας θλίβει. Είναι σπαρακτική», δήλωσε μέσω Χ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναφερόμενος στο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, όπου συνετρίβη αεροσκάφος της Air India με 242 επιβαίνοντες.

«Σε αυτή τη θλιβερή ώρα, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί από αυτήν. Έχω έρθει σε επαφή με τους υπουργούς και τις αρχές που εργάζονται για να βοηθήσουν τους πληγέντες», πρόσθεσε ο Μόντι.

TAGS: Ναρέντρα Μόντι Ινδία Συντριβή αεροσκάφους
