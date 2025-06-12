Μόντι: Η αεροπορική τραγωδία μας έχει συγκλονίσει και μας θλίβει

«Η τραγωδία στο Αχμενταμπάντ μας έχει συγκλονίσει και μας θλίβει. Είναι σπαρακτική», δήλωσε μέσω Χ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναφερόμενος στο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία, όπου συνετρίβη αεροσκάφος της Air India με 242 επιβαίνοντες.

«Σε αυτή τη θλιβερή ώρα, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί από αυτήν. Έχω έρθει σε επαφή με τους υπουργούς και τις αρχές που εργάζονται για να βοηθήσουν τους πληγέντες», πρόσθεσε ο Μόντι.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Πηγή: skai.gr

