Το Oktoberfest είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα βαυαρικό φεστιβάλ μπύρας που γιορτάζεται σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αλλά πουθενά δεν είναι πιο διασκεδαστικό από το αρχικό του σπίτι στο Μόναχο. Το φεστιβάλ προσελκύει περίπου 6 εκατομμύρια κόσμο κάθε χρόνο, σύμφωνα με έναν ιστότοπο του φεστιβάλ που λειτουργεί από το Τμήμα Εργασίας και Οικονομίας του Μονάχου, είναι ένα πάρτι μπίρας που διαρκεί έως τις 6 Οκτωβρίου.

Το CNBC παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για το μεγαλύτερο πάρτι μπίρας.

Ο ενδυματολογικός κώδικας για πολλούς είναι το παραδοσιακό βαυαρικό δερμάτινο κοντό παντελόνι και η αντίστοιχη φορεσιά για τις γυναίκες.

Πρόσεξε πού δένεις τον φιόγκο σου

Για τις γυναίκες δίνεται έξτρα συμβουλή. Όταν ο φιόγκος είναι στα δεξιά σημαίνει παραδοσιακά ότι είναι ελεύθερες και ανοιχτές στο φλερτ.

Παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα παρελαύνουν στην έναρξη του 189ου φεστιβάλ μπύρας «Oktoberfest» στο Μόναχο το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Matthias Schrader)

Σε πλήρη αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου, δεν θα κατηγορηθείτε για πολιτιστική κατάχρηση εδώ - στην πραγματικότητα, οι ντόπιοι προσκαλούν διεθνείς επισκέπτες να ντυθούν με παραδοσιακές στολές.

Αυτά τα ρούχα είναι διαθέσιμα για οποιοδήποτε προϋπολογισμό, από φθηνά κοστούμια που φοριούνται μια φορά μέχρι vintage και κατά παραγγελία ενοικιάσεις ρούχων.

Από την παραγγελία μέχρι το φιλοδώρημα

Οι σερβιτόροι μεταφέρουν έως και έξι μεγάλα ποτήρια στο κάθε χέρι που ζυγίζουν περίπου 12 κιλά.

Για να τραβήξουν την προσοχή οι σερβιτόροι φορούν ένα μαντιλάκι με το όνομά τους, αλλά απαντούν επίσης στο «du» που σημαίνει «εσύ» στα γερμανικά.

Zυθοποιός χτυπά το πρώτο βαρέλι μπύρας την ημέρα έναρξης του 189ου φεστιβάλ μπύρας «Oktoberfest» στο Μόναχο της Γερμανίας, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Matthias Schrader)

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ προσπαθούν να πάρουν τα πρώτα ποτήρια μπύρας, την πρώτη ημέρα του 189ου φεστιβάλ «Oktoberfest» στο Μόναχο, Γερμανία, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Matthias Schrader)

Πότε ξεκίνησε

Το πρώτο Octoberfest πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1810 στο Μόναχο για τον εορτασμό του γάμου του διαδόχου του θρόνου Ludwig με την πριγκίπισσα Therese von Sachsen-Hildburghausen.

Με τα χρόνια, το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε μια γιορτή 16 ημερών που συχνά επηρεαζόταν από τη βροχή τον Οκτώβριο. Μέχρι το 1905, το φεστιβάλ μετατοπίστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και τελειώνει πάντα την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το Oktoberfest έχει να κάνει με την μπύρα, η οποία παρασκευάζεται ειδικά για την εκδήλωση και αρκετά δυνατή (πάνω από 6%). Υπάρχει όμως και κρασί, Apfelschorle (ένα ρόφημα από ανθρακούχο νερό και χυμό μήλου), μπύρα χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό.

Το φαγητό

Σε όλο το Wiesn, υπάρχουν αμέτρητοι πάγκοι με φαγητό, που σερβίρουν γιγάντια πρέτσελ, που ονομάζονται brezen, κρέατα όπως bratwurst, weisswurst και σνίτσελ, καθώς και πατάτες και πολλά άλλα.

Τι πρέπει να κάνετε το Μόναχο

Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το φεστιβάλ οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν το Sendlinger Tor, μια πρώην πύλη της πόλης, και τη Viktualienmarkt, μια υπέροχη αγορά.

Για μια ημερήσια εκδρομή από την πόλη, το εντυπωσιακό Κάστρο Neuschwanstein απέχει 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Μόναχο.

Το Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, απέχει λιγότερο από δύο ώρες με το τρένο — μια πανέμορφη πόλη, όπως και η τέλεια πόλη Rothenburg ob der Tauber, βόρεια του Μονάχου.

Μετά από όλη αυτή την μπίρα, μπορεί να θεωρηθεί και μια μέρα χαλάρωσης ανάμεσα στις χιονισμένες Άλπεις στη λίμνη Starnberg.

