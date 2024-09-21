Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στη Ρόδο και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, η οποία εξελίσσεται δυναμικά και θα συνεχίσει έτσι και τους επόμενους μήνες.

Τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα, δείχνουν ότι η σεζόν θα είναι η καλύτερη στην ιστορία του ροδιακού τουρισμού, ενώ ανάλογα υψηλή είναι και η κίνηση στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου

Ενδεικτικό είναι ότι μήνας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση όλων των εποχών αναδείχθηκε ο φετινός Αύγουστος, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στο αεροδρόμιο του νησιού.

Τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Fraport Greece, έδειξαν ότι τον Αύγουστο ήρθαν στη Ρόδο οι περισσότεροι τουρίστες όλων των εποχών, αναφορικά με τη μηνιαία τουριστική κίνηση που καταγράφεται για το αεροδρόμιο του νησιού μας και μάλιστα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, το ποσοστό της αύξησης ξεπέρασε το 20%.

Ειδικότερα, τον μήνα που πέρασε, έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ στη Ρόδο 616.607 τουρίστες, έναντι 509.344 τον Αύγουστο του 2023, χρονιά κατά την οποία και πάλι η τουριστική κίνηση είχε σημειώσει αύξηση και ήταν αρκετά ικανοποιητική.

Φέτος, όχι μόνο κατεγράφη νέο ρεκόρ τουριστικής κίνησης αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό της αύξησης έφτασε το 21%, καθώς είχαμε 107.263 τουρίστες περισσότερους από πέρυσι. Έτσι, ο φετινός Αύγουστος αναδεικνύεται ως ο καλύτερος μήνας και το 2024 ως η καλύτερη χρονιά.

Με βάση τα στοιχεία, οι Άγγλοι ήταν για μία ακόμα χρονιά οι καλύτεροι επισκέπτες του νησιού, καθώς βρέθηκαν στην πρώτη θέση, ενώ τη δεύτερη θέση πήραν οι Γερμανοί και ακολούθησαν Πολωνοί, Ιταλοί και Ισραηλινοί.

Οι Άγγλοι που έφτασαν στη Ρόδο με πτήσεις τσάρτερ ήταν 134.450, οι Γερμανοί 91.166 και οι Πολωνοί 44.580, με την πρώτη τριάδα να συνεχίζει να διατηρείται σταθερή.

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση επιβατών μέσω του αεροδρομίου αυτή ανήλθε σε 1.162.084 επισκέπτες στις πτήσεις εξωτερικού έναντι 987.710 τον ίδιο μήνα πέρυσι (αύξηση 17,7%) ενώ μέσω του αεροδρομίου μας, διακινήθηκαν μαζί με τους επιβάτες των πτήσεων εσωτερικού, 1.264.300 έναντι 1.081.909 πέρυσι τον ίδιο μήνα (αύξηση 16,9%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την αρχή της χρονιάς, διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου «Διαγόρας» 4.293.436 τουρίστες έναντι 3.751.634 πέρυσι (αύξηση 14,4%) ενώ η συνολική διακίνηση επιβατών για το ίδιο διάστημα, πλησίασε τα 5 εκατ. άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο οχτάμηνο διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου του νησιού 4.885.541 επιβάτες έναντι 4.306.555 πέρυσι, καταγράφοντας μία αύξηση, σε ποσοστό 13,4%.

Στα «ύψη» εκτινάχθηκαν και οι πτήσεις που εξυπηρετήθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού μας, καθώς ανήλθαν σε 7.133 (αφίξεις και αναχωρήσεις) έναντι 6.504 πέρυσι τον ίδιο μήνα, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 9,7%. Από την αρχή της χρονιάς, οι πτήσεις που εξυπηρετήθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού έφτασαν τις 26.963 (αφίξεις και αναχωρήσεις) έναντι 24.787 πέρυσι τον Αύγουστο, με την αύξηση να φτάνει το 8,8%.

Συνολικά, οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 8.079 τον μήνα που πέρασε, έναντι 7.352 πέρυσι και η αύξηση έφτασε το 9,9%, ενώ από την αρχή της χρονιάς, ανήλθαν συνολικά σε 32.731 έναντι 30.117 πέρυσι το ίδιο διάστημα, διαμορφώνοντας την αύξηση στο 8,7%.

Στην εξαιρετική πορεία της φετινής σεζόν αναφέρθηκε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Τουρισμού του δήμου Ρόδου Γιώργος Τόππος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του επισημαίνοντας ότι από τον Ιανουάριο έως και σήμερα, καταγράφηκε μία αύξηση στην τουριστική κίνηση της τάξεως του 17%

Θαλάσσιος τουρισμός

Συνολικά, στο νησί της Ρόδου έχουν έρθει μέχρι σήμερα 261.646 επιβάτες με τα κρουαζιερόπλοια. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για την κρουαζιέρα, όμως, σύμφωνα με τον κ. Τόππο, είναι ότι ο Οκτώβριος θα σπάσει κάθε ρεκόρ σε σχέση με όλους τους προηγούμενους μήνες, αφού οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων είναι 59, περισσότερες από κάθε άλλο μήνα. Ειδικότερα για το yachting, υπάρχει μία αύξηση προσεγγίσεων σκαφών της τάξεως του 25%, που είναι τεράστια όσον φορά στον εναλλακτικό θαλάσσιο τουρισμό.

Ανέφερε, ακόμη, ότι διερευνούν νέες αγορές και έχουν προγραμματίσει κάποιες ενέργειες για την Ασία και συγκεκριμένα για την Κίνα, την Ινδία, το Μπαχρέιν και τη Νότια Κορέα. Σ' αυτές έχουν παρουσία σε εκθέσεις, όπου παρουσιάστηκε ο προορισμός ενώ έχουν προγραμματίσει τα πρώτα γκρουπ από Κίνα και Ινδία να έρθουν από τις 15 Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για επισκέπτες που θα έρθουν στο νησί μας τη χειμερινή περίοδο και έτσι, μπορούμε δειλά-δειλά να μιλάμε και για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κάτι όμως, που απαιτεί πολλή δουλειά ακόμα, καθώς και συνεργασία και συνέργια από όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό φορείς.

Παράλληλα, θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τις «παραδοσιακές» αγορές που είναι αυτές της Ευρώπης, όπως είναι της Γαλλίας που φέτος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ακόμη, επιχειρούν να προσεγγίσουν την αγορά της Αμερικής και έχουν έρθει σε επαφή με την ομογένεια. Προγραμματίζουν κάποιες ενέργειες και συνέργιες, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες από την Αμερική, ομογενείς και μη.

Εντυπωσιακοί είναι και οι αριθμοί για τους επισκέπτες από την Τουρκία, αφού η τουριστική κίνηση από εκεί, φέτος, παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 55% και μέχρι στιγμής, έχουν έρθει 80 χιλιάδες επισκέπτες.

Όσον αφορά στον εναλλακτικό τουρισμό, ενδεικτικά, έχουν προβεί σε κάποιες προωθητικές ενέργειες για την ανάδειξή του, όπως είναι ο θαλάσσιος, ο πολιτιστικός, ο περιπατητικός, ο γαστρονομικός, ο συνεδριακός και ο θρησκευτικός. Γι' αυτές τις μορφές τουρισμού, έχουν φτιάξει κάποια προωθητικά βίντεο που παρουσιάζουν τον πλούτο του νησιού, έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστικό σε συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών.

Σχετικά με τους repeaters, έχουν υλοποιήσει νέο πρόγραμμα για τη βράβευσή τους, αφού είναι η καλύτερη διαφήμιση για το νησί -μάλιστα, μέχρι στιγμής έχουν κάνει γύρω στις εκατό βραβεύσεις bronze, silver, gold και diamond, ανάλογα με τον αριθμό των επισκέψεων, κάτι που αποτελεί μία πρόκληση για τους επισκέπτες μας.

Η Ρόδος δεν θα μπορούσε να λείπει από τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, για την οποία προγραμματίζουν ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη αλλά και την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.