Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παλαίμαχος άσος τα τελευταία χρόνια έπασχε από ALS, με την κατάστασή της υγείας του να επιδεινώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, στο οποίο και άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στην εποχή που αγωνιζόταν. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, και στη συνέχεια έπαιξε στην Ξάνθη από το 1995 έως και το 1998 όταν και πήρε τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Φόρεσε τα ερυθρόλευκα μέχρι και το 2003 όταν και στη συνέχεια επέστρεψε στη Δόξα Δράμας.

