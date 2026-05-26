Ποιος είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο τεχνικός που έφερε δύο νταμπλ στην Κοπεγχάγη και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον 38χρονο να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ Χάνσεν (γεννημένος στις 8 Μαρτίου 1988) εργάστηκε προηγουμένως ως προπονητής της Κοπεγχάγης, όπου κατέκτησε δυο φορές το νταμπλ Δανίας.

Πρώην μέσος, ο Νίστρουπ προήλθε από τις ακαδημίες της ΦΚ Κοπεγχάγης, όμως η καριέρα του επηρεάστηκε σημαντικά από τραυματισμούς. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2011, ξεκίνησε καριέρα στην προπονητική. Τον Ιούνιο του 2019 ανέλαβε ως προπονητής της Βίμποργκ στη Β’ κατηγορία Δανίας, αφού την προηγούμενη σεζόν είχε εργαστεί ως βοηθός στην Κοπεγχάγη. Από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2026 ήταν πρώτος προπονητής της Κοπεγχάγης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Δανίας και δύο Κύπελλα Δανίας.

Καριέρα ως ποδοσφαιριστής

Αν και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 στο Κύπελλο Δανίας, ο Νίστρουπ δεν προωθήθηκε επίσημα στην πρώτη ομάδα πριν από το καλοκαίρι του 2007. Στο επαγγελματικό του ντεμπούτο τραυματίστηκε μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο τραυματισμός αυτός τον άφησε εκτός δράσης για οκτώ μήνες.

Μετά την αποθεραπεία του, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Σουπερλίγκα Δανίας στον τελευταίο αγώνα της σεζόν 2006–07 απέναντι στη Βάιλε Μπόλντκλουμπ.

Τον Μάιο του 2010 υπέγραψε με την τότε πρωταθλήτρια Ισλανδίας ΦΧ Χάφναρφιορδουρ. Η παρουσία του εκεί δεν ήταν επιτυχημένη, καθώς έμεινε εκτός για μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμών και ενός τροχαίου ατυχήματος. Έπειτα από έξι μήνες επέστρεψε στη Δανία για να υπογράψει με την Φρέμαντ Άμαγκερ, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας.

Προπονητική καριέρα

Στις 20 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκε ότι ο Νίστρουπ ανέλαβε προπονητής της Βίμποργκ για την επόμενη σεζόν. Στην πρώτη του χρονιά οδήγησε την ομάδα στην τρίτη θέση της 1ης Κατηγορίας Δανίας 2019–20.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρούσε από τη Βίμποργκ στο τέλος της χρονιάς για να επιστρέψει στην Φ.Κ. Κοπεγχάγης ως βοηθός προπονητή του Γες Τόρουπ. Άφησε τη Βίμποργκ στην πρώτη θέση της 1ης Κατηγορίας Δανίας 2020–21. Αντικαταστάθηκε από τον Λαρς Φρίις, ο οποίος στη συνέχεια κατέκτησε την 1η Κατηγορία Δανίας και εξασφάλισε την άνοδο στη Σουπερλίγκα Δανίας.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ο Νίστρουπ ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής της Φ.Κ. Κοπεγχάγης μετά την απομάκρυνση του Γες Τόρουπ. Παρότι όταν ανέλαβε η ομάδα βρισκόταν στην 9η θέση ανάμεσα σε 12 ομάδες και απείχε 10 βαθμούς από την κορυφή, κατάφερε τελικά να οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση της Σουπερλίγκα Δανίας και του Κυπέλλου Δανίας. Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 οδήγησε την Κοπεγχάγη στη φάση των νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ, τερματίζοντας δεύτερη σε όμιλο με τις Μπάγερν Μονάχου, Γαλατασαράι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τη σεζόν 2024–25, ο Νίστρουπ και η Κοπεγχάγη κατέκτησαν ξανά το νταμπλ, ξεπερνώντας την ΦΚ Μίτγιουλαντ για έναν μόλις βαθμό στο πρωτάθλημα και νικώντας τη Σίλκεμποργκ ΙΦ στον τελικό Κυπέλλου.

Τη σεζόν 2025–26 η Κοπεγχάγη απέτυχε να μπει στο γκρουπ πρωταθλητισμού για πρώτη φορά στη σύγχρονη μορφή της Σουπερλίγκα. Μετά τις ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι-άουτ απέναντι στις Όντενσε Μπόλντκλουμπ και ΦΚ Φρεντερίτσια, ο Νίστρουπ απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μπο Σβένσον. Εκείνη τη στιγμή η Κοπεγχάγη μετρούσε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, το χειρότερο σερί στη Σουπερλίγκα.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ, η Κοπεγχάγη έφτασε στην φάση πρωταθλήματος, όπου αποκλείστηκε καταλαμβάνοντας την 31η θέση. Πέτυχε δύο νίκες απέναντι στις Καϊράτ Αλμάτι και Βιγιαρεάλ ΚΦ.

