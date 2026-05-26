Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Tόμας Πέκχαρτ

Ο Τόμας Πέκχαρτ ρίχνει την αυλαία στην πλούσια καριέρα του και ανήμερα των 37ων γενεθλίων του ανακοίνωσε ότι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Τσέχος επιθετικός έχει περάσει από τα μέρη μας, αγωνιζόμενος για 1,5 χρόνο με τη φανέλα της ΑΕΚ ανάμεσα στο 2016 και το 2017, με τον Πέκχαρτ να σκοράρει συνολικά 15 γκολ σε 48 εμφανίσεις.

Μεταξύ άλλων ο Πέκχαρτ έχει περάσει από μία σειρά ομάδων, περνώντας από Τσεχία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ, Τουρκία και Πολωνία.

Μάλιστα έχει υπηρετήσει την εθνική του ομάδα 26 φορές, πετυχαίνοντας μάλιστα και δύο γκολ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τόμας Πέκχαρτ:



«Σήμερα, την ημέρα των 37ων γενεθλίων μου, ήρθε η ώρα να κλείσει ένα μεγάλο και επιτυχημένο κεφάλαιο της ζωής μου. Αποφάσισα να βάλω τέλος στην επαγγελματική μου καριέρα!

