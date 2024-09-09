Προλαβαίνετε ακόμα για εισιτήρια: η μεγάλη, παγκόσμια για την ακρίβεια γιορτή της μπύρας, το διάσημο Oktoberfest, ξεκινά σε λίγες ημέρες στη Γερμανία, με τις ημερομηνίες να διαφέρουν στις διάφορες μεγάλες πόλεις

Μόναχο: To Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024, στις 10:00 το πρωί, ξεκινά στο Μόναχο η μεγάλη γιορτή, η οποία θα διαρκέσει μέχρι Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024.

Είναι το πιο διάσημο Oktoberfest - σύμφωνα με τους διοργανωτές, το επισκέφθηκαν πέρυσι περίπου 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι!

Βερολίνο: 14.09-28.10.2024

Φρανκφούρτη: 18.09. 2024 – 13.10.2024

Στουτγάρδη: 27 Σεπτεμβρίου με 13 Οκτωβρίου 2024. Γνωστό και ως Cannstatter Volksfest, μπορείτε να το θεωρήσετε ως το μικρότερο αδελφάκι του Oktoberfest στο Μόναχο.

Για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στη Γερμανία για την αυθεντική γιορτή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη τους γερμανική μπύρα στο Oktoberfest Athens 2024, που θα γίνει στις 3-4-5-6 Οκτωβρίου στο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

