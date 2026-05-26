FSB: «Βρέθηκαν μαγνητικές νάρκες σε τάνκερ - Κατασκευάζονται από χώρα του ΝΑΤΟ»

Η FSB ισχυρίζεται ότι δύτες βρήκαν τις δύο «νάρκες πεταλίδα» κολλημένες στο κύτος του δεξαμενόπλοιου στο ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα της Βαλτικής

Νάρκες

Μαγνητικές νάρκες, με εκρηκτική γόμωση περίπου 7 κιλών η καθεμία, βρέθηκαν στο πλοίο μεταφοράς ρωσικού LNG Arrhenius, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας) «διάδοχος» της KGB. Η είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη. 


Η FSB ισχυρίζεται ότι δύτες βρήκαν τις δύο «νάρκες πεταλίδα» κολλημένες στο κύτος του δεξαμενόπλοιου στο ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα της Βαλτικής.

Οι μηχανισμοί τοποθετήθηκαν κοντά στο μηχανοστάσιο και απενεργοποιήθηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τους μηχαισμούς ως «κατασκευασμένους από χώρα του ΝΑΤΟ», και είπε ότι πρέπει να είχαν προσαρμοστεί στο πλοίο μεταφοράς LNG ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αμβέρσας.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Λιβερίας, έφτασε από την Αμβέρσα του Βελγίου στο ρωσικό λιμάνι στις 20 Μαΐου. 

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αμβέρσα προς το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής, με τελικό προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας.
 

TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία FSB ΝΑΤΟ
