Η παραγωγή οχημάτων στo Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1953, εξαιρουμένου του κλεισίματος του κλάδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή νέων αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων υποχώρησε κατά 11,9% στις 417.232 μονάδες μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Η πτώση μετριάστηκε από μία αύξηση της τάξης του 6,6% τον Ιούνιο.

Στο μεταξύ, η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 1,8% στις 160.107 μονάδες – καταγράφοντας ρεκόρ μεριδίου παραγωγής για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τα υβριδικά, τα plug-in υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία να αντιπροσωπεύουν περισσότερες από δύο στις πέντε (41,5%) μονάδες που έχουν κατασκευαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025.

Η παραγωγή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει επικεντρωμένη στις εξαγωγές, με το 76,9% να κατευθύνεται στο εξωτερικό από την αρχή του έτους. Η ΕΕ παραμένει ο κύριος προορισμός (μερίδιο 54,4%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (15,9%), την Κίνα (7,5%), την Τουρκία (4,1%) και την Ιαπωνία (2,7%).

Ο Mike Hawes, Διευθύνων Σύμβουλος της SMMT τόνισε πως «η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και ο εμπορικός προστατευτισμός έχουν επηρεάσει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να μην αποτελεί εξαίρεση. Τα στοιχεία δεν είναι, επομένως, απροσδόκητα, αλλά παραμένουν πολύ απογοητευτικά. Ωστόσο, υπάρχουν βάσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη».

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε στο BBC Breakfast «πολύ ανήσυχος» για τον κλάδο, τον οποίο αποκάλεσε «το κόσμημα στο στέμμα» της βρετανικής παραγωγής.

«Ανησυχώ πολύ για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις πιέσεις στο σύστημα που προέρχονται από την εμπορική ατζέντα των ΗΠΑ, αλλά και από την απίστευτη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας από την Κίνα. Γι' αυτό, ως κυβέρνηση, έχουμε υιοθετήσει τόσα πολλά μέτρα ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία».

