Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: «Ανησυχούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» - «Πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή η Ελλάδα» Πολιτική 13:36, 19.10.2023

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς στη Γάζα από την Αίγυπτο» δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου