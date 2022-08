Το πρώτο μήνυμα Πελόζι στην Κίνα: Πιο σημαντική από ποτέ η δέσμευση για μια δημοκρατική Ταϊβάν

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έφτασε σήμερα στην Ταϊβάν με ένα σαφές μήνυμα για την Κίνα, λέγοντας ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για μια δημοκρατική Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ.

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν», είπε η Πελόζι σε δήλωση λίγο μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που την μετέφερε.

«Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά.

America’s solidarity with the 23 million people of Taiwan is more important today than ever, as the world faces a choice between autocracy and democracy.