Στην Τάιπεϊ η Πελόζι - Αγωνία για την αντίδραση της Κίνας - Δείτε video

Παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις μετά το ταξίδι-θρίλερ της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν - Σφοδρές απειλές από την Κίνα - Στην πρώτη δήλωσή της έστειλε σαφές μήνυμα στην Κίνα ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για μια δημοκρατική Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τάιπεϊ το αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο από πολυπληθή αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Ταϊβάν.

Στην πρώτη δήλωσή της έστειλε σαφές μήνυμα στην Κίνα ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για μια δημοκρατική Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ.

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν» είπε η Πελόζι λίγο μετά την προσγείωση.

«Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας» είπε.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια. Το ταξίδι της έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας βρίσκονται σε ένταση. Αξιωματούχος της Ταϊβάν δήλωσε στο CNN ότι η Πελόζι θα μείνει στην Τάιπεϊ για μια νύχτα.

Συγκεντρωμένοι στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ταϊβάν διαδήλωσαν υπέρ της άφιξης της Πελόζι στη χώρα τους, φορώντας μάλιστα μάσκες προστασίας με τα χρώματα της Ουκρανίας.

#Taiwanese residents wearing yellow and blue masks greet Pelosi outside the airport. pic.twitter.com/iPzqiBLX49 — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Πολίτες διαδήλωσαν και κατά του ταξιδιού της Πελόζι στη χώρα τους.

Η Πελόζι πραγματοποιεί τελικά την επίσκεψη στην Ταϊβάν αψηφώντας τις οργισμένες προειδοποιήσεις της Κίνας.

US Democrat Nancy Pelosi leaves the plane at the airport in Taiwan



The trip is the first by such a senior US official in decadeshttps://t.co/vSY0rSrunh pic.twitter.com/JeWGgzdEZ2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 2, 2022

Νωρίτερα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί που «παίζουν με τη φωτιά» στο θέμα της Ταϊβάν, «δεν θα έχουν καλό τέλος».

Στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών δεν κατονομάζεται Αμερικανός πολιτικός. Ωστόσο η Κίνα έχει εκφράσει σοβαρές απειλές σε περίπτωση που η Πελόζι προσγειωθεί στην Ταϊβάν.

Στρατιωτικές ετοιμασίες στην Κίνα

Στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας από το ταξίδι της Πελόζι στην Ταϊβάν.

Από βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι το Πεκίνο μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις προς την πόλη Σιαμέν της επαρχίας Φουτσιάν, απέναντι από την Ταϊβάν (χωρίζονται από το Στενό της Ταϊβάν).

Footage has emerged on #Chinese television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into #Fujian province, close to #Taiwan. pic.twitter.com/5rwqDw4Sq9

Μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στη νοητή γραμμή στο μέσον του στενού της Ταϊβάν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο Reuters, καθώς -σύμφωνα με έτερη πηγή- η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα την Ταϊπέι.

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning…



pic.twitter.com/ULzMlp4jwi — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022



Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται κοντά στην άτυπη ουδέτερη ζώνη στο στενό από χθες Δευτέρα. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή για να επιτηρούν την κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.



Υπενθυμίζεται ότι η Ανατολική Διοίκηση του κινεζικού στρατού (PLA) ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και «θα εμπλακούν με τον εχθρό κατόπιν εντολής».

This video of a train carrying PLA equipment going through central #Xiamen is also making the rounds this morning on Sina Weibo pic.twitter.com/fk1ne3BlQY — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022



Με αφορμή την επέτειο 95 ετών από την ίδρυσή της η PLA δημοσίευσε σύντομο άρθρο και βίντεο στον λογαριασμό της στο WeChat όπου ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «θα θάψουν όλους τους εισβολείς» και «θα βαδίσουν προς τη νίκη» σε κοινές επιχειρήσεις.



Το βίντεο δείχνει βίντεο με πυραυλικά πλήγματα, στρατεύματα να αρπάζουν βιαστικά τα όπλα τους και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται.

Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH — Saikiran Kannan (@saikirankannan) August 2, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα Liberty Times της Ταϊβάν, η Πελόζι αναμένεται στη νήσο, επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας, στις 22:20 (τοπική ώρα - 17:20 ώρα Ελλάδας).

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τις πηγές της εφημερίδας.



Το επίσημο πρόγραμμα της ασιατικής περιοδείας της Δημοκρατικής προέδρου της αμερικανικής κάτω Βουλής κάνει λόγο για επισκέψεις της στη Μαλαισία, στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, χωρίς να αναφέρει τίποτε ρητώς για σταθμό της στην Ταϊβάν. Το ΥΠΕΞ στην Ταϊπέι δεν είχε κανένα σχόλιο να κάνει για την πιθανή επίσκεψη. Ο Λευκός Οίκος, που δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ταξίδι, επισήμανε πως η κυρία Πελόσι είχε «δικαίωμα» να επισκεφθεί τη νήσο.



Chinese People’s Liberation Army prepares for Nancy Pelosi’s possible visit to Taiwan. Official PLA video just dropped on Wechat: pic.twitter.com/aJRMmvCrbk — Carl Zha (@CarlZha) August 1, 2022

Πηγή: skai.gr

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.