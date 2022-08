Ταϊβάν: Φωταγωγήθηκε το ψηλότερο κτίριο στην Τάιπεϊ για την άφιξη της Πελόζι

Φωταγωγήθηκε για την άφιξη της Νάνσι Πελόζι το ψηλότερο κτίριο στην Τάιπεϊ.

Στον ουρανοξύστη σύμβολο της hi-tech πρωτεύουσας της Ταϊβάν αναγραφόταν το μήνυμα: Καλώς ήρθες Νάνσι Πελόζι.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου μετά από 24 χρόνια, με την Κίνα να θεωρεί ότι παραβιάζεται η κυριαρχία της και να απειλεί ΗΠΑ και Ταϊβάν.

“Welcome to #Taiwan,” the message said. pic.twitter.com/f2b5N96anY