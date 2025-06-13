Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αποκάλυψε ότι η εντολή για την εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ήταν ξεκάθαρο πως το Ιράν θα επιτάχυνε την πορεία του προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου μόλις το δίκτυο των συμμάχων του διαλυόταν από το Ισραήλ. Όπως είπε, η ισραηλινή πλευρά είχε εντοπίσει συγκεκριμένα βήματα προς τη στρατιωτικοποίηση του πυρηνικού προγράμματος, πέρα από τον απλό εμπλουτισμό ουρανίου.

Ανέφερε πως είχε θέσει ως ημερομηνία-στόχο το τέλος Απριλίου 2025, αλλά δεν προχώρησε τότε για «διάφορους λόγους», τους οποίους δεν ανέπτυξε. Ένας βασικός παράγοντας φαίνεται να ήταν η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ τον Απρίλιο ότι θα ξεκινούσε άμεσες συνομιλίες με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση τελικά προγραμματίστηκε για σήμερα το πρωί, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της επιλογής της ημέρας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ιρανική απάντηση μετά από ισραηλινά πλήγματα το 2023 κατά του πυραυλικού της προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ξεκίνησε παραγωγή 300 βαλλιστικών πυραύλων τον μήνα.

«Αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο. Βρισκόμαστε στα μεσάνυχτα», τόνισε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη πως ήθελε να εξαπολύσει επίθεση ήδη από το 2011–2012, αλλά δεν είχε τότε την απαραίτητη υποστήριξη. Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε, επίσης ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα ισραηλινά σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν.

«Αφήνω τη στάση των Αμερικανών στους ίδιους. Τους ενημερώσαμε εγκαίρως. Ήξεραν για την επίθεση. Τι θα κάνουν τώρα; Αυτό το αφήνω στον Πρόεδρο Τραμπ. Λαμβάνει τις αποφάσεις του ανεξάρτητα», ανέφερε στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω εκ μέρους του. Το κάνει ο ίδιος με πειστικότητα και αποφασιστικότητα. Έχει δηλώσει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα — ούτε δυνατότητες εμπλουτισμού», πρόσθεσε.

Νετανιάχου: Περιμένουμε πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων - Καταστρέψαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι αναμένει «πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων», έπειτα από τα μαζικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα σήμερα.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις, τονίζοντας: «Θα έρθει». Όπως είπε, αναμένει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, «ίσως πολύ σφοδρές, σε κύματα».

Ο Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες να μην παρασυρθούν από την ευφορία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ εργάζεται για να μειώσει το τίμημα που θα χρειαστεί να πληρώσει, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Χαρακτήρισε τα πρώτα πλήγματα ως «πολύ επιτυχημένα», αναφέροντας ότι επλήγησαν σημαντικά τμήματα του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων καθώς και κορυφαίοι πυρηνικοί επιστήμονες.

Δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ κατέστρεψε το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ.

Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε πως υπήρχαν αμφιβολίες για τις δυνατότητες του Ισραήλ και το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης, αλλά επαίνεσε τον στρατό (IDF) και τη Μοσάντ για τη «συγκλονιστική δουλειά» που, όπως είπε, εξαφάνισε κάθε αμφιβολία.

Νετανιάχου: Αν δεν χτυπήσουμε, είναι 100% σίγουρο ότι θα πεθάνουμε

Αναφερόμενος στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι, κατά τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, εξέφρασε την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα στηρίξει το Ισραήλ, προσθέτοντας όμως: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

«Αν δεν επιτεθούμε, τότε είναι 100% σίγουρο ότι θα πεθάνουμε», τόνισε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ακόμη κι αν η επιχείρηση δεν είναι τέλεια, «πρέπει να την κάνουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε την πορεία του ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού – τόσο σε βαλλιστικά όπλα όσο και σε πυρηνικά».

Σημείωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ, ή τουλάχιστον η μη αντίθεσή τους, είναι «επιθυμητή».

Αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ εξασφάλισαν την αμερικανική στήριξη μέσα από σειρά συναντήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους, κάποιες από τις οποίες παραμένουν απόρρητες.



Καταλήγοντας, είπε ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στην απειλή από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

