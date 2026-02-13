Μινεσότα: Η ICE παραδέχεται «αναληθείς δηλώσεις» πρακτόρων της για πυροβολισμό μετανάστη

Ο προσωρινός διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δηλώνει ότι δύο αξιωματικοί της υπηρεσίας φαίνεται να προέβησαν σε «αναληθείς δηλώσεις» σχετικά με τον πυροβολισμό ενός μετανάστη στη Μινεσότα και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για τις πράξεις τους.

«Σήμερα, μια κοινή επανεξέταση βιντεοληπτικού υλικού από την ICE και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) αποκάλυψε ότι οι ένορκες καταθέσεις που παρείχαν δύο διαφορετικοί αξιωματικοί φαίνεται να περιλαμβάνουν αναληθείς δηλώσεις», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελών χρέη διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς.

«Και οι δύο αξιωματικοί τέθηκαν αμέσως σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση μιας ενδελεχούς εσωτερικής έρευνας. Η ψευδορκία αποτελεί σοβαρό ομοσπονδιακό αδίκημα. Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ερευνά ενεργά αυτές τις ψευδείς δηλώσεις», αναφέρει η δήλωση.

«Στους άνδρες και τις γυναίκες της ICE έχει ανατεθεί η τήρηση του κράτους δικαίου και οφείλουν να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, ακεραιότητας και ηθικής δεοντολογίας. Παραβιάσεις αυτού του ιερού όρκου δεν θα γίνουν ανεκτές. Η ICE παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δίκαιη επιβολή των μεταναστευτικών νόμων του έθνους μας», πρόσθεσε ο Λάιονς.

Η υπόθεση

Η δήλωση του Λάιονς έρχεται μια ημέρα αφότου ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Μινεσότα ζήτησε από δικαστή να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών-συμπεριλαμβανομένου ενός που πυροβολήθηκε στο πόδι από πράκτορα μετανάστευσης- επικαλούμενος «νεοανακαλυφθέντα αποδεικτικά στοιχεία» σε μια υπόθεση που αρχικά παρουσιάστηκε ως «βίαιη» επίθεση κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

«Νεοανακαλυφθέντα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση είναι ουσιωδώς ασύμβατα με τους ισχυρισμούς στην ένορκη βεβαίωση της καταγγελίας... καθώς και με τη μαρτυρία στην προκαταρκτική ακρόαση», έγραψε ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Μινεσότα, Ντάνιελ Ρόζεν, στην κατάθεση που έγινε το βράδυ της Τετάρτης. Παραμένει ασαφές σε ποια συγκεκριμένα νέα στοιχεία αναφερόταν ο Ρόζεν.

Ο Ρόζεν ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση οριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι οι κατηγορίες δεν μπορούν να επανυποβληθούν. «Κατά συνέπεια, η οριστική απόρριψη θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της δικαιοσύνης», έγραψε ο Ρόζεν.

Μετά τον πυροβολισμό στις 14 Ιανουαρίου —μια εβδομάδα αφότου ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη— η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε, ο Julio Cesar Sosa-Selis, επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό όργανο επιβολής του νόμου με «ένα φτυάρι ή ένα κοντάρι σκούπας» και ότι το περιστατικό ήταν μέρος «μιας απόπειρας διαφυγής από τη σύλληψη και παρεμπόδισης της επιβολής του νόμου».

Οι δικηγόροι ενός άλλου άνδρα που κατηγορήθηκε για το περιστατικό, του Alfredo Aljorna, δήλωσαν ότι τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του FBI ότι ένας πράκτορας δέχθηκε επίθεση και ανέφεραν ότι ο Sosa-Celis πυροβολήθηκε ενώ στεκόταν στην πόρτα του, σε κάποια απόσταση από τον αξιωματικό.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι δικηγόροι του Aljorna προέτρεψαν επίσης έναν δικαστή να απαγορεύσει στην κυβέρνηση να απελάσει βασικούς μάρτυρες οι οποίοι, όπως είπαν, αμφισβητούσαν ότι ένας πράκτορας χτυπήθηκε επανειλημμένα με σκούπα ή φτυάρι χιονιού· ο δικαστής Paul Magnuson έκανε δεκτό το αίτημα.

Ανακρίβειες του DHS

Η ανατροπή των κατηγοριών περί επίθεσης για τους Sosa-Celis και Aljorna έρχεται μετά την εμφάνιση αρκετών αποκλίσεων μεταξύ των δηλώσεων αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και των λεπτομερειών που περιγράφονται στα δικαστικά έγγραφα σχετικά με τις συλλήψεις τους.

Το DHS είχε αρχικά δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης ότι οι αξιωματικοί πραγματοποιούσαν «στοχευμένο έλεγχο οχήματος» για τον Sosa-Celis όταν εκείνος διέφυγε με το αυτοκίνητό του, προσέκρουσε σε άλλο όχημα και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη. Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι ο Sosa-Celis επιτέθηκε «βίαια» σε έναν αξιωματικό και ότι άλλα δύο άτομα βγήκαν από ένα κοντινό διαμέρισμα και συμμετείχαν στην επίθεση «με ένα φτυάρι χιονιού και ένα κοντάρι σκούπας».

Σύμφωνα με το DHS, ο Sosa-Celis χτύπησε τον αξιωματικό με «ένα φτυάρι ή ένα κοντάρι σκούπας», αναγκάζοντας τον αξιωματικό να ρίξει αυτό που η υπηρεσία περιέγραψε ως αμυντικό πυροβολισμό «για να υπερασπιστεί τη ζωή του», τραυματίζοντας τον Sosa-Celis στο πόδι.

Ωστόσο, μια ένορκη βεβαίωση από τον ειδικό πράκτορα του FBI Timothy Schanz, ο οποίος ερεύνησε τον πυροβολισμό, ανέφερε ότι οι πράκτορες της ICE προσπαθούσαν να σταματήσουν έναν διαφορετικό άνδρα που ταυτοποιήθηκε ως Joffre Stalin Paucar Barrera -όχι τον Sosa-Celis- τον οποίο πίστευαν ότι βρισκόταν στη χώρα παράνομα. Σύμφωνα με τον Schanz, οι πράκτορες αναγνώρισαν αργότερα τον οδηγό που σταμάτησαν ως έναν άλλο άνδρα, τον Aljorna.

Ο Schanz έγραψε ότι ο Aljorna προσέκρουσε σε μια κολόνα φωτισμού και διέφυγε πεζός προς το κτίριο του διαμερίσματός του. Ο Sosa-Celis φέρεται να στεκόταν στη βεράντα και να φώναζε στον Aljorna να τρέξει πιο γρήγορα, αναφέρει η ένορκη βεβαίωση. Ο Aljorna γλίστρησε και φέρεται να «άρχισε να συμπλέκεται» με τον πράκτορα προτού ο Sosa-Celis αρπάξει μια σκούπα και αρχίσει να χτυπά τον πράκτορα, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση.

Ο πράκτορας «είδε τότε έναν τρίτο άνδρα, τον οποίο πίστευε ότι ήταν ισπανόφωνος, να πλησιάζει με ένα φτυάρι χιονιού, και αυτός ο άνδρας άρχισε επίσης να τον χτυπά», ανέφερε ο Schanz στην ένορκη βεβαίωση.

Ο τρίτος άνδρας ταυτοποιήθηκε από το DHS ως ο Gabriel Alejandro Hernandez-Ledezma, ο οποίος κατηγορήθηκε επίσης για επίθεση στον αξιωματικό. Ο Sosa-Celis πυροβολήθηκε στο πόδι καθώς προσπαθούσε να μπει στο διαμέρισμα, αναφέρει η ένορκη βεβαίωση.

