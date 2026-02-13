Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε μακροπρόθεσμη στρατηγική, αναπτύσσοντας ισχυρότερες στρατιωτικές δυνατότητες και εξετάζοντας πώς η γαλλική πυρηνική αποτροπή μπορεί να συμβάλει στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή και υπερασπίστηκε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των υπερβολών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες, όπως είπε, πλήττουν τις δυτικές δημοκρατίες.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για να τολμήσουμε. Είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε ο Μακρόν. «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να λειτουργεί ως γεωπολιτική δύναμη. Δεν ήταν μέρος του DNA μας».

Ο Μακρόν, που βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας του, τόνισε ότι η Ευρώπη θα έχει απέναντί της μια «επιθετική Ρωσία» ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να υποκύψει στις ρωσικές απαιτήσεις ούτε να δεχθεί μια προσωρινή συμφωνία που δεν λύνει τα βασικά προβλήματα.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να χαράξουν αυτή την πορεία με βάση τη δική τους σκέψη και τα δικά τους συμφέροντα». Γι’ αυτό η πρότασή μου σήμερα είναι να ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων για το σημαντικό αυτό ζήτημα, τις οποίες έχουμε ήδη αρχίσει να διαμορφώνουμε με τους Βρετανούς και Γερμανούς συναδέλφους μας, αλλά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής διαβούλευσης με όλους τους συναδέλφους εδώ, με πολλές δυνατότητες και σημαντική στρατηγική σκέψη», ανέφερε.

Οι πυρηνικές συμφωνίες που κατέρρευσαν κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ «διαπραγματεύτηκαν χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, παρότι αφορούσαν άμεσα την Ευρώπη», δήλωσε ο Μακρόν, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει στήριξη για τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης στο πυρηνικό ζήτημα.

«Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, δεν έχουμε άλλη επιλογή», τόνισε.

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει προγραμματίσει να εκφωνήσει αργότερα αυτόν τον μήνα ομιλία σχετικά με τον ρόλο που βλέπει να διαδραματίζει το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα εντός της Ευρώπης, δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει αυτές τις διαβουλεύσεις.

«Πρέπει να αναδιατάξουμε και να αναδιοργανώσουμε την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη. Διότι η προηγούμενη αρχιτεκτονική ασφάλειας είχε σχεδιαστεί και διαμορφωθεί πλήρως κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Επομένως, δεν είναι πλέον προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες», είπε.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την πυρηνική αποτροπή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε και σε λίγες εβδομάδες θα το αναλύσω λεπτομερώς, έναν στρατηγικό διάλογο, προφανώς με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αλλά και με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε το εθνικό μας δόγμα, το οποίο είναι κατοχυρωμένο και ελέγχεται από το Σύνταγμα», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.