Ντον Λέμον: Δήλωσε αθώος για την κάλυψη διαμαρτυρίας στη Μινεσότα

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον, δήλωσε αθώος την Παρασκευή σε μια ποινική υπόθεση που προέκυψε από την κάλυψη μιας διαμαρτυρίας σε εκκλησία της Μινεσότα κατά της καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λέμον εισήλθε στο δικαστήριο του Σεντ Πολ το απόγευμα της Παρασκευής φορώντας κοστούμι. Κατά την είσοδό του, χειροκρότησε και χαιρέτησε τους υποστηρικτές του, αλλά δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Λέμον, πλέον ανεξάρτητος δημοσιογράφος, μετέδωσε σε ζωντανή ροή μια διαμαρτυρία ενάντια στην ανάπτυξη χιλιάδων ένοπλων πρακτόρων μετανάστευσης στις μεγαλύτερες πόλεις της Μινεσότα, η οποία διοικείται από τους Δημοκρατικούς. Η διαμαρτυρία διέκοψε μια λειτουργία στις 18 Ιανουαρίου στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ.

Κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τρίτων και για παραβίαση νόμου που έχει χρησιμοποιηθεί για την καταστολή διαδηλώσεων σε κλινικές αμβλώσεων, αλλά απαγορεύει επίσης την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε χώρους λατρείας.

Ο δικηγόρος του Λέμον χαρακτήρισε την υπόθεση επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί συχνά στα μέσα ενημέρωσης, αφαιρώντας διαπιστεύσεις από δημοσιογράφους και υποβάλλοντας μηνύσεις εναντίον ορισμένων ειδησεογραφικών πρακτορείων για τον τρόπο κάλυψής του. Ο πρόεδρος επαίνεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την άσκηση των κατηγοριών κατά του Λέμον, χαρακτηρίζοντας τη διακοπή της εκκλησιαστικής λειτουργίας «φρικτό πράγμα».

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 30 Ιανουαρίου ότι οι εισαγγελείς θα κυνηγήσουν οποιονδήποτε απειλεί το «ιερό δικαίωμα» της ελεύθερης και ασφαλούς λατρείας.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης και άλλων πόλεων των ΗΠΑ τον Ιανουάριο για να καταγγείλουν την καταστολή της μετανάστευσης, κατά την οποία ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα δύο Αμερικανούς πολίτες.

Ο Τραμπ έκτοτε συμφώνησε να τερματίσει το κύμα απελάσεων στη Μινεσότα, με πολλούς πράκτορες να αναμένεται να επιστρέψουν στις πολιτείες τους μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας στην εκκλησία Cities Church είπαν στον Λέμον ότι επέλεξαν τη συγκεκριμένη εκκλησία επειδή πίστευαν ότι ένας ανώτερος πάστορας εκεί συνεργαζόταν με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Σε μια ζωντανή μετάδοση που είναι αρχειοθετημένη στο κανάλι του στο YouTube, ο Λέμον φαίνεται να συναντάται και να παίρνει συνέντευξη από τους ακτιβιστές προτού εκείνοι πάνε στην εκκλησία. Στη συνέχεια, καταγράφει την αναταραχή στο εσωτερικό και παίρνει συνεντεύξεις από πιστούς, διαδηλωτές και έναν πάστορα, ο οποίος ζητά από τον Λέμον και τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν.

Η ανεξάρτητη τοπική δημοσιογράφος Τζόρτζια Φορτ συνελήφθη επίσης και κατηγορήθηκε για τα ίδια αδικήματα. Η Φορτ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι κάλυπτε ειδησεογραφικά τη διαμαρτυρία και δεν συμμετείχε σε αυτήν. Είναι προγραμματισμένο να δηλώσει την απάντησή της στις κατηγορίες στις 17 Φεβρουαρίου.

Ο Λέμον πέρασε 17 χρόνια στο CNN, αποτελώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητές του, και επικρίνει συχνά τον Τραμπ στις εκπομπές του στο YouTube. Απολύθηκε από το CNN το 2023 μετά από σεξιστικά σχόλια στον αέρα, για τα οποία ζήτησε αργότερα συγγνώμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.