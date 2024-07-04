«Η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να συνδιαλέγεται με τη Ρωσία εξ ονόματος της ΕΕ», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απαντώντας στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σύμφωνα με ουγγρική κυβερνητική πηγή ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της προεδρεύουσας χώρας για το τρέχον εξάμηνο, αναμένεται να επισκεφτεί τη Ρωσία στις 5 Ιουλίου και αφού ήδη έχει μεταβεί στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σαφές: η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, η Ουκρανία είναι το θύμα. Καμία συζήτηση για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία».

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.