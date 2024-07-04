Λογαριασμός
Σαρλ Μισέλ: Η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να συνδιαλέγεται με τη Ρωσία εξ ονόματος της ΕΕ

Η απάντηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σύμφωνα με ουγγρική κυβερνητική πηγή ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της προεδρεύουσας χώρας για το τρέχον εξάμηνο, αναμένεται να επισκεφτεί τη Ρωσία 

«Η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να συνδιαλέγεται με τη Ρωσία εξ ονόματος της ΕΕ», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απαντώντας στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σύμφωνα με ουγγρική κυβερνητική πηγή ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της προεδρεύουσας χώρας για το τρέχον εξάμηνο, αναμένεται να επισκεφτεί τη Ρωσία στις 5 Ιουλίου και αφού ήδη έχει μεταβεί στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σαφές: η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, η Ουκρανία είναι το θύμα. Καμία συζήτηση για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

