Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) δεν αναμένεται να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία την Κυριακή, όπως καταδεικνύει μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση σε ισάριθμες ημέρες που δείχνει ότι το RN της Μαρίν Λεπέν ναι μεν συγκεντρώνει περισσότερες έδρες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, όμως επίσης δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει το όριο των 289 εδρών που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Αυτό υποδηλώνει ότι ένα «δημοκρατικό μέτωπο», κατά το οποίο περισσότεροι από 200 υποψήφιοι κατά μήκος του πολιτικού φάσματος αποσύρθηκαν από τον δεύτερο γύρο για να ανοίξουν τον δρόμο σε οποιονδήποτε είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να νικήσει τον υποψήφιο του RN στην περιφέρειά τους, φαίνεται πως λειτουργεί.

Η δημοσκόπηση της IFOP για το LCI και τη Le Figaro δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός κερδίζει 210-240 έδρες, ένας αριθμός μικρότερος από τις 240-270 πριν από τις αποσύρσεις των υποψηφίων.

Το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 170 έως 200 έδρες, μπροστά από τον κεντρώο συνασπισμό του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που λαμβάνει 95-125 έδρες. Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι προβλέπεται να κερδίσουν 25-45 έδρες.

Χθες, μια δημοσκόπηση της εταιρείας Harris Interactive προέβλεπε το RN να εξασφαλίσει 190-220 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

