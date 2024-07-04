H Ιταλία στο «στόχαστρο» της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Διεθνής Αμνηστία επιπλήττει την ιταλική κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο μεταναστευτικό. «Έσχατη λύση η παραμονή σε κλειστά κέντρα», προειδοποιεί.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία η Ιταλία παραβιάζει τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. H διαπίστωση αυτή περιέχεται στην έκθεση «Ελευθερία και Αξιοπρέπεια, παρατηρήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας σε ό,τι αφορά την κράτηση σε κλειστά κέντρα των μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ιταλία».



Η οργάνωση που δραστηριοποιείται υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην έκθεσή της υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων: «Η υποχρεωτική παραμονή σε κλειστά κέντρα θα έπρεπε να είναι η έσχατη λύση. Παρά ταύτα, στα κέντρα που επισκεφθήκαμε συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκονται εκεί. Πρόκειται για ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ή σε αναζήτηση ασύλου και προστασίας, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και του πολιτικού ακτιβισμού τους».

«Οι συνθήκες δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο»

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία μεγάλο μέρος των προσφύγων αυτών προέρχεται από χώρες που η ιταλική κυβέρνηση χαρακτήρισε «ασφαλείς» χωρίς να διαθέτει όμως επαρκή στοιχεία. Σε επισκέψεις τους σε κλειστά κέντρα έξω από τη Ρώμη και την Καλτανισέτα της Σικελίας μέλη της οργάνωσης, όπως τονίζουν, διαπίστωσαν ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν δεν είναι αυτές που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο.



Aπό τη μεριά του, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε ότι «οι αφίξεις μεταναστών στην Κάτω Ιταλία έχουν μειωθεί κατά 60%σε σχέση με πέρυσι». Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ξέρουμε ότι δεν κερδίσαμε τη μάχη με την παράτυπη μετανάστευση, αλλά βλέπουμε ότι η συνεργασία μας με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών φέρνει αποτελέσματα».



Η Ιταλία δηλαδή συνεχίζει την πολιτική της με στόχο τον περιορισμό των αφίξεων, ενώ την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν να λειτουργούν στη βόρεια Αλβανία τα δυο κέντρα, όπου το ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα μεταφέρει αιτούντες άσυλο, εν αναμονή των αποφάσεων που τους αφορούν.

Ενστάσεις από τοπικούς άρχοντες

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν συμφωνούν με τη γραμμή αυτή. Ο Μικέλε ντε Πασκάλε, δήμαρχος της πόλης Ραβένα, όπου φτάνουν πλέον πολλά πλοία των ΜΚΟ, ήταν σαφής: ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να δώσει έμφαση σε πολιτικές και προσπάθειες υπέρ της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, κυρίως, «να μην αναγκάζονται τα πλοία των ΜΚΟ να κάνουν μακρινά και επικίνδυνα ταξίδια, αλλά να τους παρέχονται ασφαλή λιμάνια σε περιοχές της Κάτω Ιταλίας».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.