Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο, να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας γρήγορης κατάπαυσης του πυρός η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε ο Ορμπάν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι.
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος ανέλαβε στην αρχή του μήνα την εναλλασσόμενη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε πως η Βουδαπέστη εκτιμά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της Ουκρανίας, αλλά ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του να ασκήσει πίεση για μια εκεχειρία με στόχο να διεξαχθούν γρήγορα ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως η Ουκρανία χρειάζεται μια «δίκαιη ειρήνη» και πως η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει τη στρατιωτική αρωγή της προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επίσκεψη του Ούγγρου ηγέτη φανερώνει τις «κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, σε ποιό σημείο είναι σημαντικό να υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία και στο σύνολο της Ευρώπης».
Ο Ορμπάν δήλωσε ακόμα πως θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ουκρανία και να υπογράψει μια ευρεία συμφωνία διμερούς συνεργασίας. Στην κοινή τους συνέντευξη ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών στο Κίεβο μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για μια μελλοντική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ουγγαρία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.