Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο, να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας γρήγορης κατάπαυσης του πυρός η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε ο Ορμπάν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος ανέλαβε στην αρχή του μήνα την εναλλασσόμενη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε πως η Βουδαπέστη εκτιμά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της Ουκρανίας, αλλά ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του να ασκήσει πίεση για μια εκεχειρία με στόχο να διεξαχθούν γρήγορα ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως η Ουκρανία χρειάζεται μια «δίκαιη ειρήνη» και πως η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει τη στρατιωτική αρωγή της προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επίσκεψη του Ούγγρου ηγέτη φανερώνει τις «κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, σε ποιό σημείο είναι σημαντικό να υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία και στο σύνολο της Ευρώπης».

Ο Ορμπάν δήλωσε ακόμα πως θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ουκρανία και να υπογράψει μια ευρεία συμφωνία διμερούς συνεργασίας. Στην κοινή τους συνέντευξη ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών στο Κίεβο μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για μια μελλοντική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ουγγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

